Amanezca bien informado con La W este 16 de octubre

Lozada y ‘Timochenko’ ya tienen fecha para responder por caso Álvaro Gómez Hurtado

La Sala de reconocimiento y verdad de la JEP citó para el próximo 4 de noviembre a las 9 de la mañana al senador del partido Farc Carlos Antonio Lozada, para que cuente su verdad sobre el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y cinco casos más, mientras que para el día 17 de ese mes llamaron a rendir versión al presidente del partido Farc, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’.

Si hay dinero de indemnización, será donado a la Defensoría: familia de Álvaro Gómez

En una declaración pública, la familia de Álvaro Gómez Hurtado aseguró que, seguirán "denunciando a los principales responsables del crimen de acuerdo con las pruebas recaudadas en la investigación adelantada en la actualidad" por la Fiscalía y la Comisión de Acusación.

Los familiares del dirigente conservador negaron estar detrás de una indemnización por parte del Estado, y calificaron ese señalamiento como "una revictimización que lesiona la memoria de Álvaro Gómez".

Conservadores piden la renuncia de Carlos Antonio Lozada

Durante un plantón en honor a Álvaro Gómez Hurtado frente a la sede del Partido Farc, miembros del Partido Conservador pidieron la renuncia del senador Carlos Antonio Lozada, después de que el parlamentario reconociera su responsabilidad en el magnicidio. El representante a la Cámara Juan Carlos Wills aseguró que Lozada debe contar toda la verdad y responder ante la justicia ordinaria.

Nuevo intento del uribismo por derogar la JEP en el Congreso

La senadora del Centro Democrático, Milla Romero, radicó un proyecto de acto legislativo con el que se busca derogar la Jurisdicción Especial de Paz, creada a raíz de los acuerdos firmados entre el pasado gobierno y las Farc. La congresista aseguró que este sistema no ha cumplido en su misión de consolidar la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición en Colombia.

Víctimas del conflicto rechazan que las "utilicen" para impulsar revocatoria de la JEP

En una carta, cinco organizaciones de víctimas del conflicto le pidieron al uribismo que no hable a nombre de ellas y no las "utilice" para impulsar un referendo que derogue la JEP. Según ellos, el Centro Democrático no las representa.

Los representantes de víctimas en cambio hicieron un llamado a todos los sectores políticos, empresariales y a las Fuerzas Armadas para que entreguen su verdad sobre los hechos victimizantes derivados del conflicto, y no solamente dedicarse a deslegitimar lo dicho hasta la fecha por los excomandantes de las FARC.

‘Sonia’ deberá colaborar con rutas del narcotráfico de las Farc

La W confirmó en primicia que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP negó una tutela con la que Omaira Rojas, conocida como ‘Sonia’, rechazaba que la obligaran a colaborar en la entrega de las rutas del narcotráfico ejercidas por las Farc. Ese era uno de sus compromisos derivados de la amnistía que recibió el año pasado, pero procedió a interponer la acción judicial alegando que no podían condicionar su amnistía y que la ley no establecía una obligación hacia ella para entregar esa información, incluso cuando fue llamada a responder no quiso asistir.

Roy Barreras rompe con el Partido de la U y plantea un nuevo referendo

En una declaración pública, el senador Roy Barreras anunció un rompimiento definitivo con el Partido de la U, del que hizo parte por 12 años. El congresista aseguró que "las diferencias ideológicas con quienes hoy son mayoría han generado una fractura irreparable" que lo llevan a apartarse del partido que llevó a la Presidencia de la República a Juan Manuel Santos en 2010 y 2014.

Desbandada en La U: Armando Benedetti también renuncia al partido

Después de que Roy Barreras anunciara su rompimiento con La U, el senador Armando Benedetti anunció que también renunciará al partido que eligió al presidente Juan Manuel Santos en 2010 y 2014. "Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa", aseguró.

Gobierno le ha entregado a la Minga Indígena del Suroccidente más de 1.000 pruebas COVID

El alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, aseguró que el Gobierno ha facilitado pruebas para detectar el Coronavirus, con el fin de garantizar la vida de los manifestantes y de todos los ciudadanos. Sin embargo, aclaró que el Gobierno está en plena disposición para entregar las pruebas que sean necesarias, teniendo en cuenta el recorrido que hará la Minga por varias zonas del país.

Duque rechazó aglomeraciones y pidió a autoridades locales hacer cumplir protocolos

Desde Córdoba, el presidente Iván Duque aseguró que “la única manera de salir adelante, en medio de esta pandemia, es avanzar con reactivación segura y rechazar cualquier forma de aglomeración”. Y aunque no mencionó a la Minga Indígena, ni a algún alcalde en particular, más temprano el Gobierno negó que se haya comprometido con la Alcaldía de Bogotá a asumir la logística para la llegada de los manifestantes a la capital.

Gobierno niega acuerdo con Claudia López para asumir logística en minga indígena

El viceministro del Interior, Daniel Palacios, cuestionó la posición de la Alcaldía de Bogotá ante el pronto ingreso de la Minga Indígena a la capital. Además, dijo que no es cierto que el Gobierno se haya comprometido a asumir la logística para recibir a las comunidades indígenas, la próxima semana.

¿Si no están dispuestos a pagar baños, cómo responderán a solicitudes de la Minga?: secretario de Gobierno de Bogotá

El secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, lanzó duras críticas luego de que el Gobierno Nacional señalará que deberá ser la Alcaldía de Bogotá la que coordine la logística para la llegada de la Minga indígena a la capital del país. El funcionario dijo que la ley establece que la responsabilidad recae en el Ministerio del Interior. "Se intentó coordinar el recibimiento de la Minga con el Gobierno Nacional”.

Alcaldía le propone al Gobierno auxilios económicos como respuesta a las protestas

La Alcaldía de Bogotá le presentó al Gobierno Nacional un plan de rescate económico para Bogotá que consiste en la destinación de recursos por 3.4 billones de pesos en inversión social.

Duque, a diferencia de usted, nunca ha estado en bando de asesinos: Rafael Guarín a Petro

A través de su cuenta de Twitter el senador Gustavo Petro criticó fuertemente al presidente Iván Duque por no reunirse con los líderes indígenas en el Cauca, lo que provocó la reacción del Gobierno. A esta crítica respondió el consejero presidencial para la Seguridad, Rafael Guarín, a través del siguiente trino: “Senador Petro: el presidente Duque, a diferencia de usted, nunca ha estado en el bando de los asesinos".

Colombia alcanzó 28.458 muertes por COVID-19; y se registraron 6.823 nuevos casos

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 936.982 casos de COVID-19, con 6.823 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 28.458, con 151 decesos en las últimas 24 horas. Los recuperados ya son 826.831. Se procesaron 43.574 pruebas (PCR: 21.906 y Antígenos: 21.668).

Ya se hizo el primer desembolso del financiamiento de Avianca

Dentro del proceso de reorganización que inició Avianca desde hace algunos meses bajo la Ley de Bancarrota de los Estados Unidos, se recordó que el pasado 5 de octubre se realizó la audiencia en la que se logró la aprobación por parte de un juez de la estructura del plan de refinanciamiento por 2.000 millones de dólares que presentó la aerolínea.

Ministro de Defensa cumplió con ofrecimiento de disculpas a la ciudadanía: Tribunal

El Tribunal Superior de Bogotá declaró que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, cumplió con la orden de la Corte Suprema de presentar excusas a la ciudadanía por excesos de la fuerza pública.

Corte tumba alivios a contribuyentes y deudores de multas a entes territoriales por COVID

La Corte Constitucional tumbó los alivios a los contribuyentes, agentes retenedores y quienes deban multas a los entes territoriales, al declarar inconstitucional la norma que buscaba su liquidez en medio de la pandemia.

Incluyen a las agencias de viajes en el Programa de Apoyo al Empleo Formal

Entre los cambios que tendrá el Programa de Apoyo al Empleo Formal luego de pasar por el Congreso está la inclusión de las Agencias de viajes en el Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y el Programa de Apoyo para el pago de la Prima de servicios (PAP). Así las cosas, el Gobierno brindará un subsidio del 50% del salario mínimo legal mensual vigente a las empresas de este sector y hasta marzo de 2021.

Gobierno Nacional impulsará reactivación de la economía en el río Magdalena

Como parte de una estrategia del Gobierno Nacional para reactivar la economía nacional, la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, Cormagdalena, anunció que impulsará el desarrollo de proyectos de turismo sostenible y recreación social en el Alto, Medio y Bajo Magdalena.

Ministerio de Justicia buscará ampliar la cárcel La Picota

El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, y la alcaldesa de Bogotá se reunieron este jueves 15 de octubre para buscar ampliar la cárcel la Picota de Bogotá, una de las cárceles más importantes del país. Según fuentes del Ministerio, en la reunión se habló se ampliar la cárcel para que puedan ingresar hasta 3.000 internos.

Juzgado Noveno de Cartagena tumba decisión que negaba matrimonio a dos mujeres

La jueza Novena Civil del Circuito de Cartagena, Betsy Batista Cardona, tumbó la decisión del Juez Décimo Civil Municipal, Ramiro Flórez Torres, de negar el matrimonio a una pareja de lesbianas alegando que casarlas iba en contra de su moral cristiana.

Bancada alternativa del Congreso apoya las denuncias hechas por Caicedo

A través de un comunicado dirigido a la opinión pública, 26 congresistas que conforman las corrientes alternativas en el Legislativo manifestaron su respaldo al gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien en la última semana ha advertido sobre un supuesto plan para saquear $320.000 millones de regalías por parte de 26 alcaldes del departamento secundados por parlamentarios de la Región Caribe y la clase política tradicional, y ser desviados a campañas electorales de 2022.

“Nunca me he escondido, siempre doy la cara”: ex paramilitar del Magdalena

Ante el pronunciamiento del senador del Partido Verde, Antonio Sanguino, de la supuesta desaparición de 8 ex paramilitares que pagaron condena en los Estados Unidos y a su retorno a Colombia el Estado les ha perdido la pista, uno de los postulados salió en la defensa de su actual actividad.

Supertransporte abrió investigación contra dos terminales de transporte en el país

La Superintendencia de Transporte, informó que abrió investigación y formuló pliego de cargos en contra de la Terminal de Transportes del Socorro S.A. y el Centro Empresarial del Transportes Terminal de Quibdó S.A.S, por presuntamente no estar cumpliendo con el reporte de información para la verificación de los protocolos de bioseguridad y algunas de las medidas sanitarias.

Invías anunció dos cierres temporales en el túnel de La Línea en los próximos días

El Instituto Nacional de Vías informó que tiene programados dos cierres temporales en el túnel de La Línea con el objetivo de desarrollar labores de revisión periódica en los sistemas de operación para así, garantizar una movilidad segura.

Según el Instituto, los cierres se llevarán a cabo de la siguiente manera

Desde las 10:00 p.m. del martes 20 de octubre hasta las 6:00 a. m. del miércoles 21.

Desde las 10:00 pm del miércoles 21 de octubre hasta las 6:00 a. m. del jueves 22 de octubre.

Contraloría declaró responsable fiscal al exalcalde de Chimichagua por obras inconclusas

La Contraloría General profirió fallo con responsabilidad fiscal por $1.272 millones contra el exalcalde del municipio de Chimichagua (Cesar), Rigoberto Pérez Cano, por unas obras inconclusas de redes de alcantarillado sanitario y disposición final, en los corregimientos de El Guamo y La Vega.

Ejército y Fiscalía realizaron extinción de dominio a bienes del Clan del Golfo en Antioquia

El Ejército junto a la Fiscalía en las últimas horas, realizaron la extinción de dominio a ocho fincas que pertenecerían a la subestructura Central Turbo del grupo armado organizado Clan del Golfo.

Incautan bienes de alias ‘La silla’ por más de $8.000 millones

La Policía Nacional junto a la Fiscalía realizó en las últimas horas la extinción de dominio a 36 bienes avaluados en $8.000 millones al reconocido narcotraficante conocido como ‘La Silla’, en las ciudades de Santa Marta y Valledupar

IDU adjudicó la construcción del primer tramo de la Troncal Avenida Ciudad de Cali

Luego de surtirse un proceso licitarorio que contó con 17 proponentes, el IDU adjudicó la construcción del primer tramo de la Troncal Avenida Ciudad de Cali, que irá desde la avenida Circunvalar del Sur hasta a la avenida las Américas.

Investigan un homicidio en Kennedy que fue grabado y publicado por los responsables

La Policía Metropolitana de Bogotá investiga el homicidio de un hombre en el barrio el Amparo, de la localidad de Kennedy. De acuerdo con las autoridades, el hombre asesinado era un ciudadano venezolano que recibió dos impactos de bala en el rostro.