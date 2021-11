Andrea Liévano, líder de derechos de género desde la perspectiva empresarial es… UnaMujerW

“Todo el mundo dice mercadeo igual mujeres, ventas igual hombres, las mujeres no son capaces de ir a subirse a negociar en equis barrio o los hombres que saben mucho de mercadeo entonces por lo general tiene que ser el gerente de que equis multinacional o el gerente de equis agencia de publicidad, entonces toca como entender nuestros roles y entender que somos igual de buenos en los dos”, asegura Andrea Liévano

Para Andrea el tema no es de capacidades sino de logros y aproximaciones. Las de ella están planteadas bajo dos retos fundamentales.

“Que los hombres me respeten como empresaria y entiendan que hago parte del mundo corporativo y que me merezco el mismo respeto que cualquiera de ellos y no importa si me costó llegar más o no, lo importante es que ya estoy ahí”, dice con convicción esta líder de derechos de género.

“Es hacer entender a las mujeres que el mundo no nos debe nada y que nosotras lo que tenemos que hacer es ponernos una meta y llegar a ella trabajando juiciosas, no tenemos que pasar por encima de nadie, pero si entender que siendo cautelosas nos vamos a demorar más llegando a esa meta, razón por la cual los hombres y las mujeres lideramos diferente. Los hombres se tiran al agua sin ningún problema hacen y aprenden en el camino, las mujeres somos muy meticulosas”, reflexiona Andrea Liévano.

Y eso es lo que precisamente hace en el programa que lidera llamado #PrParaTodosx entrena a emprendedores y empresarias para que comuniquen la reputación de su marca como lo sueñan. Pero no solamente enseña, también está siempre dispuesta a aprender.

“Hace un tiempo conocí a Karim Reymond, ella es de marca personal, me sentó un día y me dijo: ‘lo más importante que tenemos es el derecho a presumir, los hombres presumen de sus logros, hablan todo el tiempo cuando hacen algo bien, se enteran, le cuentan a sus amigos, su familia, las mujeres somos más calladitas y más penosas’; ella me sentó y me dijo ‘toca desarrollar toca salir, contarle al mundo lo que está haciendo, sentirse orgulloso, eso no es ser egocéntrico, eso es realmente hablar de los logros, de lo difícil que uno ha trabajado para llegar a tener o a estar donde está’”

Andrea Liévano, líder de derechos de género desde la perspectiva empresarial es… UnaMujerW