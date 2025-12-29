Accidente en las vías de Antioquia deja cuatro personas heridas

Este lunes 29 de diciembre, en la vía Medellín – Doradal, se presentó un accidente de tránsito, protagonizado por un camión que cubría esta ruta, específicamente en el kilómetro 104, justo en la entrada al municipio de La Danta.

De acuerdo con las autoridades, el camión chocó por una “mala maniobra” contra un campero, que llevaba la ruta Doradal - La Danta.

Además, según el reporte oficial, cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas, tres mujeres y un hombre de 74 años. Asimismo, los pasajeros presentaron laceraciones y contusiones en diferentes partes del cuerpo, por lo que fueron trasladados al Hospital de Puerto Triunfo para su atención.

