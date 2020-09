Antes del 30 de septiembre no se exigirá prueba PCR para ingresar al país

Migración Colombia explicó, que los viajeros que ingresen al país en vuelos humanitarios o en vuelos comerciales antes del 30 de septiembre, no deberán presentar obligatoriamente el resultado de la prueba que informa si portan o no el COVID 19.



El Gobierno Nacional tomó esta decisión, para darle un periodo de transición a los viajeros que no lograron obtener los resultados antes de llegar al país.

“Llegarán a Colombia, tendrán que pasar periodo de aislamiento de 14 días y hacerse esa prueba”, señaló Juan Francisco Espinoza director de Migración Colombia.



Por otra parte, las autoridades migratorias recomendaron a quienes llegan del extranjero, hacer uso de la aplicación Check-Mig para agilizar su proceso, además de reportar su estado de salud en Coronapp.