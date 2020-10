Aquí no hay posibilidades: estudiantes de doctorado por situación de la ciencia en el país

Estudiantes de doctorados están preocupados porque se están enfrentando a millonarias deudas, falta de trabajo e incidentes en sus tesis científicas, por lo que surge el dilema si es viable apostarle a la ciencia en Colombia.

En Sigue La W estuvo Luz Pedraza, quien es estudiante de doctorado en Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional, y comentó que ha tenido demasiadas dificultades por la falta de empleo y de tecnología para avanzar en la investigación que desarrolla para su tesis. Desveló que durante mucho tiempo buscó oportunidades laborales y la han rechazado por falta de experiencia o porque está sobrevalorada.

"Si no te dan una oportunidad cómo vas a tener experiencia", señaló Pedraza.

Asimismo, José Alirio Mendoza, quien está a ad portas de obtener su grado en doctorado en Ciencias, relató que se siente decepcionado porque hacer ciencia en Colombia es difícil. Comentó que dentro de las universidades no hay igualdad frente a otros estudiantes porque hay exceso de carga académica, señalamientos y, además, las condiciones de los créditos o becas que les otorga Minciencias no son las adecuadas.

También argumentó que "hacer un doctorado te cierra las puertas en lugar de abrirlas" porque quienes logran tener uno están detrás de universidades buscando un puesto como docente de hora cátedra o planta.

Por otro lado, Jesualdo Arturo Fuentes, quien cursa en la Universidad de Indiana su doctorado en Biología, señaló que solicitó el crédito, pero la entidad le puso condiciones como terminar los estudios en el menor tiempo posible. Pese a que hizo el esfuerzo no lo consiguió porque la unviersidad tiene unos tiempos establecidos. Aunque habló con la institución para que no le quitaran la oferta, Minciencias no renovó el crédito y no pudo seguir con sus estudios.

Aseguró que ahora debe pagar tres veces más de lo que fue su crédito y no sabe cómo hacerlo.

Mientras tanto, la viceministra de Talento y Apropiación Social del Minciencia, Sonia Monroy, respondió que los reglamentos han cambiado y no es necesario que, aquellos que tengan deudas, estén en el país para iniciar la cancelación de los créditos, al igual que se puede acceder al proceso de condonación de las deudas a pesar de no estar vinculados laboralmente.

Para ellla, la mayoría de los doctores en diferentes áreas se vinculan a la academia y en menor proporción a la empresa privada. También explicó que se han hecho las solicitudes para que se asignen más recursos porque "son insuficientes". En relación con los casos que fueron expuestos señaló que debe ser analizados, pero que hay opciones con la entidad.

Otra voz que opinó fue el director ejecutivo del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, Diego Silva Ardila. Él calificó como "terrible" el panorama de la ciencia en el país. Hizo un llamado a invertir recursos en esta área que le aportaría a avanzar como nación.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, para el 2021 el presupuesto para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación será de $283.000.000.