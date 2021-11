Así fue la boda de Catalina Suárez con el hijo de 'Mono Jojoy'

La columnista Catalina Suárez de Al Oído en La W finalmente reveló las primeras imágenes de su matrimonio con Jorge Suárez, el hijo del abatido guerrillero Jorge Briceño, alias ‘Mono Jojoy’. Su compromiso desató todo tipo de reacciones tras el anuncio y demostró que a pesar de la diferencia de ideas, con el amor se puede derribar cualquier barrera.

La misma Catalina Suárez fue la encargada de compartir algunos detalles de su lujosa ceremonia a la que asistieron 110 personas. Junto a amigos, colegas y otras personalidades de la política, celebró por todo lo alto su compromiso.

Con un pomposo vestido blanco y un brillante maquillaje, periodista de Al Oído dejó ver cómo llegó a la noche de la boda. "Amar es de valientes", decía en una enorme inscripción en la recepción para enviar un profundo mensaje sobre las razones por las que se enamoró del hijo de un controvertido personaje.

En la ceremonia estuvo el exfscal Mario Iguarán, que es uno de los amigos más cercanos de mi familia Suárez. También compartieron la fiesta a ritmo de un grupo vallenato, orquesta, un show especial de saxofón y violines a cargo de músicos de la Orquesta Filarmónica en medio de la cena.

La familia también fue protagonista, pues se captó el momento en que los allegados de Catalina Suárez la entregaron a la familia adoptiva de su esposo y viceversa, momento que fue catalogado como "emotivo".

Su revelación ha desatado todo tipo de reacciones, pero para ella la principal es enviar un mensaje sobre el poder del amor a pesar de las diferencias ideológicas o provenir de familias de contextos completamente diferentes.

¿Cómo comenzó la relación de Catalina Suárez con el hijo de 'Mono Jojoy'?

El matrimonio llega un año después de una relación que se forjó durante la pandemia, luego de una reunión de amigos. “Hice un karaoke en mi casa e invité a unos amigos, una de ellas me dijo que si podía invitar a alguien y yo no le vi problema. Cuando llegó Jorge comenzamos a hablar y desde que yo lo vi me gustó, tras la conversación de ese día, me empecé a dar cuenta que teníamos muchos amigos en común”, contó.

Luego de conocerlo, ella nunca se imaginó que él fuera hijo de uno de los antiguos miembros del secretariado de las Farc, pero cuando se enteró, aseguró que fue una gran sorpresa: “él tenía muy claro que mi posición es de centro derecha y mi cercanía a Álvaro Uribe, y cuando yo me enteré de quién era su papá biológico, por supuesto que me sorprendí, pero creo que lo asimilé, siempre he hablado del respeto a la diferencia. En ese momento no tenía claro lo que iba a pasar, pero hoy sí y te puedo decir que si hoy me volviera a encontrar con Jorge y desde el día cero me dijera cuál es su pasado y quien es su papá, lo volvería a elegir como el hombre con el que me quiero casar”.

Hasta personalidades como el expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionaron a la boda. "Me dio cuatro consejos muy lindos acerca del matrimonio, del respeto, de la prudencia que se debe tener para consolidad un hogar. Me habló de la importancia de estar unidos porque esa fuerza es la fuerza que nos va a mantener salientes ante tantos vientos. Me dijo que me apoyaba y que su familia también", dijo Suárez sobre la reacción del político.