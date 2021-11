“Qué viva la diferencia y que viva el amor”: Gustavo Bolívar a Catalina Suárez

El matrimonio de Catalina Suárez con Jorge Ernesto Suárez, hijo del guerrillero abatido Jorge Briceño, alias ‘El Mono Jojoy’, está dando de qué hablar en redes sociales debido a la diferencia de ideales políticos de ambos.



Esto ha dado para diferentes opiniones, entre ellas la del senador Gustavo Bolívar, quien se pronunció acerca de esta unión con unas sentidas palabras y unas fotos inéditas de la activista política con Gustavo Petro.

Le puede interesar:

“En 2011, Catalina Suárez fue de las fundadoras de Manos Limpias. Después se fue al uribismo y eso nos sorprendió, pero lo respetamos. Ahora anuncia su matrimonio con el hijo del Mono Jojoy y lo único que puedo decir es: qué viva la diferencia y que viva el amor”, escribió Bolívar.



En 2011, Catalina Suárez fue de las fundadora de Manos Limpias. Después se fue al uribismo y eso nos sorprendió pero lo respetamos. Ahora anuncia su matrimonio con el hijo del Mono Jojoy y lo único que puedo decir es: qué viva la diferencia y que viva el amor (Fotos inéditas) pic.twitter.com/hUkyGLef5b — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 5, 2021

Gracias por los buenos deseos a @GustavoBolivar , Manos Limpias en su inicio buscaba luchar contra la corrupción, para ser precisos, esa foto que yo misma tengo, fue en la Marcha anticorrupción del país a la que fueron políticos de todas las corrientes. No me fui, siempre fui. https://t.co/oQyY7NKuDG — Catalina Suárez B. (@CatalinaSuarezB) November 5, 2021

Su trino fue acompañado con dos fotografías en las que se ve a la periodista, afín al uribismo, hablando con Gustavo Petro; esto como prueba de lo que escribió.La publicación ha tenido mucha resonancia y la misma Catalina le respondió al congresista de la Colombia Humana: ", Manos Limpias en su inicio buscaba luchar contra la corrupción, para ser precisos, esa foto que yo misma tengo, fue en la Marcha anticorrupción del país a la que fueron políticos de todas las corrientes. No me fui, siempre fui”.La periodista contraerá nupcias este viernes 5 de noviembre y no solo Gustavo Bolívar ha opinado al respecto; el exguerrillero y miembro del Partido Comunes Pastor Álape el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Véle z también se refirieron a este casamiento y les desearon lo mejores.