La historia detrás del amor de Catalina Suárez y el hijo del 'Mono Jojoy'

Después de ponerle fin a relaciones largas, y en medio de una pandemia, Catalina y Jorge Suárez se conocieron. Lo que parecía una cita de amigos, en donde solo se disponían a cantar y tomar una copa de vino, a la puerta de la casa de la periodista tocó una gran amiga que estaba acompañada con el hombre que se convertirá en su esposo. “A mí me gustó desde el momento cero, desde el primer instante que comenzamos a compartir”, cuenta entre risas la columnista de Al Oído.

Catalina resalta que se trató de amor a primera vista, no importaron los apellidos, las etiquetas, solo eran ellos dos compartiendo de música, hablando de fechas de cumpleaños, -que a propósito es el mismo día- mirándose, riéndose (…). “Yo en ese momento no me había enterado de su pasado, solo sabía que era una persona adoptada. Su padre (adoptivo) tenía el mismo nombre de mi padre, por lo que no hago relación con política”.

Pasado un mes de este primer encuentro, la vida los “vuelve a unir” en un espacio en donde grababa un programa para redes sociales. “Estábamos en el mismo bar tomando una cerveza”, dice Catalina. En ese momento todo parecía estar a favor de ellos, los amigos en común, los planes que frecuentaban, todo llevó al punto de intercambiar números y comenzar a salir, “como amigos”. “Después de dos meses de estar compartiendo, él decide ser completamente sincero, me expresa todo lo que siente por mí, y me dice: tú me gustas y necesito que sepas algo y que me digas que piensas: yo soy el hijo del ‘Mono Jojoy’”.

“Inglaterra”

Cuenta Catalina que, debido a la economía, a las extorsiones que padecieron en su familia y a la violencia que se estaba viviendo, ella toma la decisión de irse del país, “desde que yo me voy se empieza a hablar de paz. Tengo fotos mías en las que yo decía hace 8 o 10 años: paz sí, pero con justicia”.

El 2 de octubre de 2016, los colombianos asistimos al plebiscito por la paz, con el propósito del entonces gobierno de Juan Manuel Santos darle sello de legitimidad a lo que ya se había firmado en La Habana con los negociadores de las Farc.

“Yo tenía diferencias muy puntuales, que no significa que no quería la paz, si no que no estaba de acuerdo con algunas cosas. Siempre fui muy consciente con cada argumento que pensé, que hasta hoy lo sigo defiendo con mi vida”. Lo que nunca imaginó Catalina, es que en medio de ese no, estaba el amor de su vida. Una persona que quería dejar atrás su pasado y empezar de nuevo.



El niño estrato seis



Cuando Jorge Suárez tenía 17 años, y estaba a punto de terminar su bachillerato, empezó a recibir fuertes amenazas que lo obligaron a él y a su familia adoptiva a tomar una decisión que le daría un giro a su vida. “Cuando se enteraron que el Mono Jojoy tenía un hijo, y descubren en qué familia estaba y en dónde, comienzan a perseguirlos”, y es ahí, en ese momento cuando la única solución para proteger la vida del joven era que ingresar a las Farc. “Hay comienza un proceso muy complejo, toda la vida vivió como un niño estrato seis y de repente se enfrentó a una Colombia desconocida -como para muchos-, ahí tuvo un proceso muy complicado”.

En medio del desarrollo de la historia del paso de Jorge por las Farc, Catalina resalta que “los primeros tres años los dedicó al desarrollo de una cartilla. Tiempo después empezó a alfabetizar a personas que hacían parte de ese corregimiento, así no integraran las Farc”. “Él nunca fue combatiente, precisamente por el peligro que representaba, yo creo que su padre quiso mantenerlo al margen de muchas cosas para tenerlo a salvo”.

“La noticia”

"Cuando él me contó quién era su papá biológico por supuesto me impacté, pero creo que lo asimilé, siempre he hablado del respeto a la diferencia. En ese momento no tenía claro lo que iba a pasar, pero hoy sí y te puedo decir que si hoy me volviera a encontrar con Jorge y desde el día cero me dijera cuál es su pasado y quien es su papá, lo volvería a elegir. Es el hombre con el que me quiero casar”, asegura Catalina.

A pesar de la sorpresa que le causó la noticia, precisamente por sus posiciones políticas, ella dice que ha recibido el apoyo por parte de toda su familia, de sus padres y hermana. “El día que le presenté a mis padres a Jorge, mi papá de inmediato dijo, ese es el hombre de Catalina”. Como lo menciona la conductora de Al Oído, el día de su matrimonio, su familia “ganará un nuevo hijo, un nuevo hermano”.

Quienes han seguido la carrera de esta periodista saben bien que ha defendido con firmeza la política del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez.

“Yo le mandé un mensaje de texto en el que le decía que quería hablar con él (Uribe) de un tema muy personal que había dado mucha trascendencia a mi vida (…). Es un tipo de mensajes que uno no le envía a alguien que admira tanto, no es como mi papá o mi mejor amigo”, contó.

“Me acuerdo que a los dos minutos recibí una llamada del presidente Uribe y yo no lo podía creer. Me dijo que le había inquietado mi mensaje. Arranqué contándole, pero de los nervios no respiraba. Le dije que me había enamorado profundamente, le conté la historia sin omitir nada. Lo primero que me preguntó gue ‘¿qué hace el muchacho hoy en día’? Le conté que también era periodista que trabaja en el sector público”. Cuando parecía una conversación corta, Uribe le dio recomendaciones para su vida de casada, cuatro pilares que “han mantenido firme el matrimonio del ex senador”.

“Me dio cuatro consejos muy lindos acerca del matrimonio, del respeto, de la prudencia que se debe tener para consolidad un hogar. Me habló de la importancia de estar unidos porque esa fuerza es la fuerza que nos va a mantener salientes ante tantos vientos. Me dijo que me apoyaba y que su familia también”.

Pedida de mano: “Pescadito y pescadita”

El 14 de junio, el día que los dos cumplen años, Jorge la invitó a un viaje, y lo que solo parecía una celebración por un año más de vida; en el mar “de cariño nosotros nos decimos pescadito y pescadita”, allí, cuando solo parecía una cita más, sale un letrero con la frase “Quieres casarte conmigo”, frente a ella estaba el hombre de su vida dándole todas las razones para compartir una vida juntos, sin embargo “yo tenía la mano extendida desde el primer momento, yo tenía clara mi respuesta”. “Yo no me quedé callada, yo hablé como siempre, hablé más que nunca, yo estaba muy feliz”.