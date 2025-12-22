Petro advierte a la Corte que tumbar emergencia económica llevaría a Colombia a una grave crisis

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Juan Diego Cano - Presidencia de la República / Juan Diego Cano

El presidente de la República, Gustavo Petro, defendió la declaratoria de emergencia económica en materia tributaria, asegurando que la deuda pública del país no se ha disparado, como —según él— lo han afirmado sectores de la oposición y la prensa, y responsabilizó al Banco de la República y al Congreso de profundizar la insostenibilidad fiscal.

“La prensa hoy sigue en su afán de desinformar al pueblo de las acciones del Gobierno”, afirmó Petro, al señalar que su administración no se ha endeudado para financiar gasto corriente ni inversión, sino únicamente para pagar obligaciones heredadas de gobiernos anteriores.

Según el mandatario, “solo nos endeudamos para pagar la deuda de anteriores gobiernos”, y explicó que el aumento de la deuda interna responde principalmente “al efecto de la tasa de interés del Banco de la República”, mientras que “la deuda externa de Colombia no aumenta y tiene tendencia a disminuir respecto a la economía”.

Por eso, Petro cuestionó que el debate público se centre en la deuda bruta y no en la deuda neta, que —según dijo— es el indicador correcto para evaluar la sostenibilidad fiscal.

“La oposición y la prensa solo muestran el cuadro de deuda bruta, pero para el análisis económico y de sostenibilidad de la deuda se usa la deuda neta”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que “la deuda neta integral del gobierno disminuye este año como porcentaje del PIB respecto al año pasado y está dentro del marco fiscal de mediano plazo”, y acusó a sectores mediáticos de ocultar esa información “en busca de resultados electorales en favor de sus propietarios, que son los hombres más ricos de Colombia”.

No obstante, el jefe de Estado advirtió que la deuda actual es insostenible por razones estructurales. “Sin superávit primario fiscal, si la tasa de interés real de la economía sobrepasa la tasa de crecimiento real de la economía, entonces la deuda es insostenible”, explicó.

Lea aquí: Petro anunció que usará urgencia manifiesta para comprar sistemas antidrones tras ataque al Ejército

Petro señaló que Colombia mantiene un déficit primario “desde el gobierno de Santos”, pero sostuvo que “solo en este gobierno el Banco de la República decidió poner la tasa de interés real por encima de la tasa de crecimiento real de la economía”, lo que —según él— frenó el crecimiento con una “tesis falsa sobre las causas de la inflación”.

“El Banco de la República se comportó no como banca central independiente sino como oposición”, afirmó el mandatario, quien también responsabilizó a las comisiones económicas del Congreso por hundir en dos ocasiones el proyecto de financiación del Gobierno.

De acuerdo con Petro, la combinación de esas decisiones elevó la prima de riesgo país, encareciendo el endeudamiento para el pago de la deuda. “Hoy la tasa de riesgo del país colombiano se ha colocado al nivel de Rusia”, advirtió, al señalar que eso hace cada vez más costoso el llamado roll over de la deuda.

Finalmente, el presidente afirmó que las condiciones que motivaron la emergencia económica “son evidentes” y lanzó una advertencia a la Corte Constitucional.

“Si la Corte decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave; no es amenaza, es simple economía”, dijo.

Petro reiteró que el decreto de emergencia tributaria buscará que los nuevos recursos provengan exclusivamente de los megarricos. “Los nuevos recursos solo deben salir de los megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica. Es una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos a la sociedad”, concluyó.

Escuche W Radio en vivo: