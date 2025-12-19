Presidente Petro es homenajeado por la ciudad de Chicago tras visita oficial

El pasado 10 de diciembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue conmemorado mediante una resolución por el Ayuntamiento de Chicago, Estados Unidos, por una visita que el mandatario realizó en 2024.

Durante la visita, realizada en el marco de su viaje oficial a Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Petro se reunió con Brandon Johnson, alcalde de Chicago, la ciudad más grande del estado de Illinois, y con el congresista demócrata Jonathan Jackson.

Lea también: Petro dice que corrupción en UNGRD ya existía antes de su Gobierno

A lo largo de su agenda oficial, el presidente Petro, según el documento, participó en una serie de eventos centrados en la celebración del Día Nacional del Migrante Colombiano, una festividad que busca reconocer los esfuerzos de los colombianos en el extranjero para mantener el vínculo con su país mientras contribuyen en lo económico, cultural y social de sus nuevos hogares.

Con el congresista Jackson, que acudió a la toma de posesión de Petro, el mandatario colombiano habló sobre cómo promover oportunidades para afrocolombianos en Chicago y en otros escenarios internacionales.

Escuche W Radio en vivo: