“Responsables deben salir de sus cargos de inmediato”: Petro tras fiesta de Carlos Ramón González
“Responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”: Petro tras video de Carlos Ramón González en Nicaragua
El presidente de la República, Gustavo Petro, reaccionó a la polémica por cuenta de la parranda del prófugo de la justicia Carlos Ramón González en un evento de la Cancillería, realizado en Nicaragua y que fue revelada por La W.
Ante el escándalo, el mandatario aseguró que los responsables deben salir de inmediato de sus cargos.
A través de su cuenta en X (antes Twitter), el mandatario aclaró que Colombia actualmente no tiene embajador en Nicaragua, luego de que ese país no otorgara el beneplácito a la sanandresana Vilma Jay, quien había sido designada para ese cargo.
“Nosotros no tenemos embajador en Nicaragua. Nicaragua no dio beneplácito a la sanandresana Vilma Jay. Los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”, escribió Petro.
La reacción del presidente se produce luego de que La W revelara y confirmara, mediante una carta oficial, que el evento en el que bailó el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, sí correspondía a una actividad vinculada a la Embajada de Colombia, pese a que inicialmente se había señalado que no era un acto oficial.
