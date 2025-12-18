“¿Que yo apoyo una dictadura? No”: Petro defiende una salida negociada a crisis en Venezuela

El presidente Gustavo Petro reiteró que no respalda ningún régimen dictatorial, al tiempo que defendió su postura de promover una salida política, negociada y pacífica a la crisis que atraviesa Venezuela.

“¿Que yo apoyo una dictadura? No, no apoyo una dictadura”, afirmó el mandatario, al responder a críticas sobre su posición frente al Gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente Petro explicó que su apoyo está dirigido exclusivamente a un proceso político interno, sin presiones externas ni imposiciones internacionales.

En ese sentido, sostuvo: “Apoyo una salida política negociada y pacífica exclusivamente entre las fuerzas de Venezuela y de su pueblo, punto”.

Además, el mandatario subrayó que su posición se fundamenta en la defensa de la soberanía popular y en el rechazo absoluto a intervenciones armadas extranjeras. “¿Apoyo una invasión? Ni por el chiras”, respondió.

