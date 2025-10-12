“Yo no defiendo a Maduro”: Petro tras cuestionar a Nobel de Paz, María Corina Machado

Tras los cuestionamientos que hizo el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, del premio Nobel a María Corina Machado y la cercanía de la líder opositora con Benjamin Netanyahu y con Mauricio Macri, expresidente argentino, el mandatario colombiano aclaró en la noche este sábado 11 de octubre que esto no constituye una defensa de Nicolás Maduro.

El presidente Petro fue enfático en decir: “Yo no defiendo a Maduro, solo le pregunto a María Corina Machado, si puede apartarse de Netanyahu y sus amigos nazis, y si es capaz de ayudar a detener una invasión a su país y promover el diálogo con todas y todos”.

Por eso, afirmó que ningún ciudadano decente de Venezuela “puede desear la invasión extranjera a la Patria de Bolívar, si ocurre toda Latinoamérica y el Caribe vivirá entonces otros cien años de soledad. Colombia ayudará con todo al diálogo entre venezolanos, jamás a una invasión a nuestra Patria grande”.

Petro había publicado en la tarde este sábado 11 de octubre, a través de su cuenta en X, una carta que envió María Corina Machado, en 2018, al expresidente argentino, Mauricio Macri y Benjamin Netanyahu.

“Está carta que presento abajo, fue publicada con su firma y se dirige a Benjamín Netanyahu y a Mauricio Macri, a Macri, agradeciendo que parte de su pueblo haya sido acogido allí, (la mayor parte de la migración venezolana fue acogida en Colombia y le ofrecemos nuestro cariño), pero le pido una explicación, que puede no darme, está en su derecho”.

“Con el debido respeto que usted me merece, no es llevando a Netanyahu a una acción por Venezuela como se ayudará al pueblo venezolano. Eso solo puede significar genocidio sobre el pueblo y agresión ilegal, armada e internacional sobre Venezuela. No puede usted vincular su nombre a un hecho así si llegara a suceder en Venezuela”, cuestionó Petro.

Por eso le pidió el presidente Petro a María Corina Machada explicaciones por la carta:

“Como vecino y ayudante en la construcción de una posible Gran Colombia, pues somos un mismo pueblo, ¿esperaría de usted que ayudara a iniciar conversaciones para un gran diálogo político entre todas las fuerzas venezolanas sin exclusión, que incluyera a quienes votaron por Chávez y por usted, y no un apoyo a una invasión armada contra la Patria de Bolívar como sucedió en Panamá, también Patria de Bolívar y de la Gran Colombia”.