Es un impulso para conquistar la libertad: María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de Paz

Este viernes, 10 de octubre, María Corina Machado ganó el Premio Nobel de Paz 2025 por "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacifica de la dictadura a la democracia”.

En horas de la mañana, Kristian Berg Harpviken, secretario de Comité Noruego del Instituto Nobel, se comunicó con María Corina para anunciarle que era la ganadora de dicho reconocimiento.

“Oh, Dios mío. No tengo palabras. Bueno, muchas gracias, pero yo espero que entiendan que este es un movimiento, esto es un logro de toda una sociedad”, dijo la activista venezolana.

Asimismo, Machado de pronunció a través de su cuenta de X y escribió:

“Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad”, dijo.

Y agregó: “Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la Libertad y la democracia. Venezuela será libre!”.

González Urrutia reemplazó a Machado como candidato en las pasadas presidenciales luego de que fuera inhabilitada políticamente. La política encabezó de todos modos la campaña con mitines en todo el país.

“Estamos en shock de alegría”, le dice González, que partió al exilio en España, poco después de los comicios. En el video se le ve con el teléfono hablando con Machado, que no aparece en video.