W Fin de SemanaW Fin de Semana

Economía

“No se tiren la economía”: Andesco rechaza eventual declaración de emergencia económica

Camilo Sánchez, presidente de Andesco, se refirió en W Fin de Semana al decreto de emergencia económica que, según el ministro Armando Benedetti, ya fue firmado por los ministros y radicado oficialmente.

“No se tiren la economía”: Andesco rechaza eventual declaración de emergencia económica

“No se tiren la economía”: Andesco rechaza eventual declaración de emergencia económica

11:01

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Imagen de referencia a economía colombiana/ Getty Images

Escuche esta entrevista en W Fin de Semana:

“No se tiren la economía”: Andesco rechaza eventual declaración de emergencia económica

11:01

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad