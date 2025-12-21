“No se tiren la economía”: Andesco rechaza eventual declaración de emergencia económica
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, se refirió en W Fin de Semana al decreto de emergencia económica que, según el ministro Armando Benedetti, ya fue firmado por los ministros y radicado oficialmente.
Imagen de referencia a economía colombiana/ Getty Images
