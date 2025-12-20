Benedetti confirmó que decreto de emergencia económica ya fue firmado por los ministros y se radicó

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto de emergencia económica ya fue firmado por los ministros y radicado oficialmente, como parte de la estrategia del Gobierno para enfrentar el riesgo fiscal tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso.

“El decreto se firmó el día jueves por parte de los ministros y creo que quedó radicado el día de ayer”, aseguró Benedetti, al explicar que la medida busca garantizar la estabilidad económica del país.

Según el ministro, el decreto contempla la imposición de impuestos a los sectores de mayores ingresos y no a la clase media, como ha señalado la oposición y algunos gremios empresariales. “Básicamente se hace con la estructura de ponerle impuestos a los megarricos y no como ha dicho la oposición que es la clase media, como están diciendo los empresarios”, afirmó.

Por eso Benedetti advirtió que el principal riesgo para el país es no contar con una ley de financiamiento que permita cumplir con las obligaciones financieras del Estado. “Aquí lo que se ve en peligro es la economía del país, porque una ley de financiamiento se hace es para pagar la deuda”, sostuvo.

El ministro además explicó que, de no atenderse ese compromiso, se deteriora la percepción internacional sobre Colombia. “Si la ley de financiamiento no salió y no se paga la deuda, crece el riesgo ante los bancos internacionales”, señaló, y agregó que esta situación impacta directamente el costo del endeudamiento: “Suben los bonos”.

Finalmente, alertó que el escenario fiscal también pondría en riesgo grandes proyectos de infraestructura. “No se pueden hacer las megaestructuras de obras civiles como las 4G, porque la Constitución dice que hay que pagar primero la deuda, y al pagar la deuda no alcanzaría para eso”, concluyó.

Esto dijo el ministro del Interior: