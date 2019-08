Autoridades dan duro golpe contra el secuestro y la extorsión en el país

La policia junto a la Fiscalía general de la Nación lograron la desarticulación y captura de 171 personas en 20 departamentos y tres capitales del país dedicado a al secuestros y extorsión



Este operativo permitió afectar a estructuras criminales como el ‘Clan del Golfo’, Grupos Armados Organizados Residuales, el Eln y ‘Los Pachenca’, y desarticular Grupos Delincuenciales Comunes Organizados, tuvo lugar en Bogotá, Cali, Medellín y los departamentos de Cundinamarca, Caquetá, Caldas, Huila, Risaralda, Meta, Bolívar, Guajira, Nariño, Córdoba, Santander, Chocó, Atlántico, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Casanare, Putumayo y Magdalena, así como algunos municipios del Magdalena Medio.



Se materializaron 131 capturas por orden judicial y 18 en flagrancia. Además, se efectuaron 19 nuevas imputaciones en centros carcelarios y tres aprehensiones de menores de edad, para el total de 171.



Durante la operación se adelantaron 67 diligencias de registro y allanamiento en las que se incautaron siete armas de fuego, 15 proveedores, 453 cartuchos, una granada, tres motocicletas, 87 celulares, un computador 73 SimCard, 22 MicroSD, una Tablet y más de 13 millones de pesos.



En Bogotá, fue desarticulado el Grupo Delincuencial Común Organizado ‘La Familia’, dedicado a realizar exigencias económicas a transportadores informales e, incluso, a expendedores de sustancias ilícitas. Cinco personas fueron capturadas por los delitos de concierto para delinquir y extorsión.



Otra de las acciones permitió desmantelar en Cundinamarca la agrupación delictiva ‘Los Pluma’. Tres mujeres fueron capturadas y se realizaron dos imputaciones en centro carcelario. Esta estructura exigía sumas de dinero a reclusos de la cárcel de Guaduas a cambio de ofrecer condiciones dignas para poder dormir y pines para llamadas telefónicas.



Por su parte, en Risaralda se desarticuló la red criminal ‘La Firma’, cuyos seis integrantes son señalados de cobrar altos intereses por préstamos de dinero mediante la modalidad ‘gota a gota’. Intimidaban a sus víctimas a cambio de no atentar contra sus vidas.



En Caldas, cayeron ‘Los Caciques’, quienes fingiendo ser funcionarios públicos cobraban entre 500.000 y 6.000.000 de pesos a ciudadanos del común a cambio de, supuestamente, no judicializar a sus sobrinos, en lo que se conoce como la modalidad del ‘tío tío’. Cinco personas fueron capturadas.



El Gaula también puso a disposición de la justicia a los siete miembros de ‘Los Pandas’, quienes ofrecían ‘servicios de seguridad’ como fachada para exigir sumas de dinero a cambio de no agredir a sus víctimas en la ciudad de Cali.