Avianca acató orden de la Supertransporte

A través de un breve comunicado, Avianca expresó que adoptó la orden de la Superintendencia de Transporte, acerca de rectificar su propia publicidad, que en días anteriores había dado a entender al público que desde el próximo 11 de mayo iniciaría operaciones, lo cual fue negado por el Gobierno Nacional, al asegurar que ninguna aerolínea tiene permiso para reiniciar vuelos.

En su pronunciamiento Avianca expresó que "lamenta la confusión que la oferta publicada el 30 de abril de 2020 denominada Colombia #SeguiráVolando” y/o “Vuela por Colombia a partir del 11 de mayo” y/o “#AviancaSeguiráVolando por Colombia en Mayo”, haya podido generar y rectifica dicha publicidad", informando de paso a los usuarios los siguientes puntos:

El día 30 de abril de 2020, mediante publicaciones hechas a través de correos electrónicos comerciales enviados a clientes y su página web, AVIANCA S.A. anunció la disponibilidad de siete rutas domésticas, del 11 al 31 de mayo de 2020, y en las cuales se pagaría un IVA del 5%.

Aunque la información publicada por AVIANCA S.A. partía de un entendimiento de las normas vigentes, la oferta buscaba informar a los clientes que la compañía estaba lista para operar y ofrecer a sus clientes vuelos tan pronto venciera la suspensión de la operación doméstica prevista en el decreto 593 de 2020 aún vigente.

Siguiendo las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional según las cuales “la operación de vuelos domésticos aún no está autorizada, por lo que, no existe certeza respecto de la fecha en que será permitido operar nuevamente y en consecuencia reanudar los vuelos”, AVIANCA S.A. ha procedido a cancelar todos los vuelos anunciados en dicha publicidad.

Finalmente, en su pronunciamiento la aerolínea manifestó que seguirá trabajando de la mano de las autoridades para definir y comunicar las fechas de reinicio de operaciones y poder continuar cumpliendo con su misión de conectar al país y a sus pasajeros, asegurando que desde que inició la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, la compañía ha ajustado continuamente sus itinerarios para estar preparados para volar cuando se levante la suspensión de vuelos, siempre bajo los más estrictos protocolos de bioseguridad.

