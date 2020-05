Avianca bajará sueldos de algunos empleados al salario mínimo legal mensual vigente

W Radio conoció que Avianca durante este viernes notificó en un conversatorio interno a varios de sus empleados acerca de que se hará reducción de su salario, al salario mínimo legal mensual vigente, especialmente para los trabajadores de la compañía que se encuentran en licencia no remunerada y suspensión de contrato.

Al indagar con la aerolínea, la misma manifestó a W Radio, que se debía tener en cuenta que en el momento solamente está teniendo ingresos por el transporte de carga y ante ese escenario recordó que desde que empezó la crisis generada por el Covid – 19, la compañía había asegurado al 100 % de sus empleados que iban a tener algún tipo de remuneración independientemente de que estén laborando o no, incluyendo a los que están en licencia no remunerada para quienes aplicará principalmente esta medida, dando así cumplimiento a su compromiso de no dejar ninguno de sus trabajadores sin ingresos.

En cuanto a los trabajadores que están activos y en plena función de sus labores, la compañía notificó que será decisión de ellos si aceptan bajan su sueldo, el cual tendría también un porcentaje adicional sobre lo que terminen ganando.

Avianca finalmente aseguró que trabajadores enfermos y mujeres embarazadas seguirán recibiendo el 100% de su remuneración.