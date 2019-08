"Avianca está quebrada": Roberto Kriete

A través de un video, grabado durante una intervención a empleados de Avianca en Centroamérica y que resultó filtrado en redes sociales y posteriormente borrado, se escuchan las intervenciones respectivas de Anko van der Werf, CEO de la compañía y de Roberto Kriete, presidente de la Junta Directiva de la misma.

(Le puede interesar: Avianca Holding se pronunció sobre la investigación interna que decidió iniciar)

Llama la atención que en dicho video se puede observar y escuchar cómo, en un primer momento, el CEO de la aerolínea hace un breve comentario manifestando que se tiene que “resolver la situación financiera (Avianca) antes de hacer algo más”. En seguida Kriete, en su posición de presidente de la Junta Directiva, dijo lo siguiente:

“Yo quiero ser un poquito más tajante que Anko. La situación financiera, señores (…) Avianca está quebrada, ok, quebrada, no le está pagando a sus acreedores, no le está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no le está pagando a los bancos. Estamos en un proceso de renegociar todo eso y reestructurar todas las deudas para poder comprar tiempo para poder ejecutar los cambios que se tienen que ejecutar para que esta línea aérea se vuelva rentable”.

De esta manera, Kriete continúa manifestando que se tiene que realizar este proceso para que, en su momento, la aerolínea pueda volver a pagar sus deudas. Esto haciendo énfasis en que el sentido de urgencia expuesto en la reunión sobre la situación de la compañía es verdadero y que se debe dar vuelta a la situación ya que para eso se tiene un tiempo limitado.

En línea con ese comentario, Kriete también expone que el tiempo límite para cambiar la situación de Avianca es máximo de cuatro meses.

(Lea también: Por ahora no hay nada que ponga en peligro a Avianca: Steven Bodzin)

Dentro de su análisis, según lo que se puede escuchar del video, se identifica que Kriete manifestó que se tienen que cortar rutas que pierden dinero y que Avianca nunca tuvo que haber operado. Así, aceptando que a nadie le gusta cerrar rutas, pero que esto se tiene que hacer para ponerle un “torniquete” a la empresa y dejar de perder dinero.