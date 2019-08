Avianca Holding se pronunció sobre la investigación interna que decidió iniciar

Avianca Holdings expresó que tras distintas publicaciones relacionadas de una investigación interna que decidió iniciar la misma compañía para determinar si se han usado prácticas para beneficiar funcionarios de Gobiernos de distintos países, a través de un comunicado informó que:

· Avianca Holdings reveló voluntariamente la investigación interna, encaminada a determinar posibles violaciones a la Ley de Prácticas de Corrupción Extranjeras de los Estados Unidos (U.S. Foreign Corrupt Practices Act/FCPA), tanto al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (U.S. Department of Justice) y a la SEC, y que con ambas agencias se coopera activamente. Y que a su vez, revelará la investigación a la Superintendencia Financiera de Colombia.

· En el ejercicio de los procesos internos de control y cumplimiento, en 2017 se descubrió una práctica en la que la compañía otorgó lo que hasta hoy parece ser limitado a tiquetes gratuitos o descuento y ascensos a funcionarios de gobierno.

· Con el acompañamiento de abogados externos y una firma de investigación forense se busca determinar si esta práctica pudo haber violado el FCPA que es la Ley estadounidense de Prácticas de Corrupción en el Extranjero u otras leyes anticorrupción tanto de los Estados Unidos como de otros países.

· La investigación sigue en curso sin llegar a cualquier conclusión.

· Desde 2017, la compañía implementó controles adicionales para evitar estas posibles conductas, incluyendo el limitar el número de personas en la compañía autorizadas a expedir tiquetes gratuitos o con descuento y ascensos, y fortaleciendo el proceso de aprobaciones internas.

· La política de la compañía requiere cumplimiento con altos y estrictos modelos de gobierno corporativo, por lo cual la investigación tiene como objeto relevar posibles instancias de incumplimiento y la implementación de controles adicionales para asegurar que estos no ocurran.

· Esta investigación está dirigida por el comité de auditoría de la junta de directores, con el apoyo de abogados externos.

· Aunque no se ha llegado a una conclusión con respecto a posibles violaciones, la compañía persistirá en la investigación, en comunicación con autoridades relevantes, y reportará sus conclusiones una vez completada.

· Esta investigación está en curso, por lo que en cuanto la compañía tenga más información la comunicará.