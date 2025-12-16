Verónica Alcocer está de regreso a Colombia

Tras estar varios meses en Suecia, fuentes confirmaron a La W que Verónica Alcocer, exprimera dama, ya se encuentra de regreso en Colombia.

El retorno se dio luego de una operación discreta que permitió su salida del país europeo y su llegada al territorio nacional sin mayores contratiempos. Hasta el momento, no se han conocido más detalles oficiales sobre las razones del procedimiento ni sobre su agenda tras volver al país.

La ausencia prolongada de Alcocer estaba relacionada con restricciones internacionales, particularmente por los señalamientos asociados a la llamada Lista Clinton, administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.

Durante la estadía de Alcocer en Suecia, Michael Zairean, reportero de Expressen, lideró una investigación en la que mencionaba que la exprimera dama, “está disfrutando de una vida marcada por el derroche a pesar de las críticas sobre el uso de dineros públicos de Colombia”.

El presidente Gustavo Petro en su momento se pronunció señalando que esa plata no estaba saliendo de los impuestos de los colombianos. Sin embargo, el periodista afirmó que sus fuentes le contaron que ella se encontraba en Suecia con amigos.

Además, dijo que cuando le mencionaron que el presidente Petro estaba en esta lista de sanciones de Estados Unidos, ahí fue cuando a él todo esto se le hizo muy curioso.

Agregó que él no sabe cómo Verónica se está financiando toda esta estadía en Suecia. No sabe si ella tiene plata o una cuenta en algún otro lugar, así que lo único que le queda es una especulación.

Incluso, reveló que al parecer está en un hotel que puede llegar a costar entre 1.2 millones de pesos, y aunque no es el más más exclusivo, sí se encuentra entre ellos.

