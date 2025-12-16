En lo corrido de diciembre, 28 personas han resultado quemadas con pólvora en Norte de Santander

Norte de Santander

28 casos de quemados con pólvora, 15 en la ciudad de Cúcuta, es el saldo que dejan los primeros 15 días de diciembre en Norte de Santander. Un número lamentable que estaría reflejado, sobre todo, el mal comportamiento de los cucuteños.

"Ya 28 casos, donde Cúcuta es el que está colocando la mayor cantidad de personas quemadas. Van 15 en Cúcuta. Los otros municipios son Ocaña, Pamplona, Tibú y El Tarra“, dijo Juan Bitar, director del Instituto Departamental de Salud.

Agregó que “es lamentable para el departamento y para los niños o los adultos que sufrieron quemaduras en este diciembre. Son cifras que lamentablemente no dejan de crecer y sigue la irresponsabilidad de los padres que permiten que sus hijos estén quemando pólvora”.

La mayoría de los casos que se han presentado son por “lesiones auditivas, una de lesión visual que lamentablemente fue el municipio de Pamplona con una lesión grave, estamos esperando que evolucione bien el niño y el resto sí son quemaduras en mano, por manipulación de totes que se estallan o hacen implosión cerca de los niños”.

Bitar aprovechó la oportunidad para recordarle a los padres de familia las consecuencias judiciales que pueden tener si sus hijos llegan a resultar quemados por estar manipulando estos elementos.