Avianca no planea acogerse a ley de quiebra y sigue con su plan de reestructuración

Durante este jueves, Avianca tuvo un encuentro con más de 40 periodistas tanto de Suramérica como de Centroamérica donde a través de su Ceo, Anko van der Werf; y su Vicepresidente Financiero, Adrian Neuhauser, se pronunció sobre las más recientes declaraciones que se dieron a conocer a través de un video filtrado en redes sociales, del presidente de la junta directiva de la aerolínea el señor Roberto Kriete, en las que aseguraba que la compañía estaba quebrada.

En primera instancia, el Ceo de Avianca, Anko van der Werf, fue quien se refirió a las palabras de Roberto Kriete, manifestando que “yo tengo mi opinión personal, el vídeo se salió un poquito afuera de contexto, la palabra desafortunada, pero mira, cuando yo platico con mis hermanos o con mis papás todos usamos palabras a lo mejor exageradas o palabras fuertes, a nosotros nos sorprendió después de que salió en redes, bueno no me sorprendió que después de salir en redes que se velarizo, es el tiempo que también estamos viviendo, es el 2019 con redes y todo, pero la verdad para mí son palabras que bueno son obviamente palabras muy fuertes, ya hemos enviado la información al mercado, no estamos en ningún proceso ni estamos pensando en un proceso y ni queremos empezar pensando de un proceso así”.

Seguido a estas declaraciones, quien se sumó a la defensa de que Avianca no se encuentra en quiebra, fue el Vicepresidente Financiero de la compañía, Adrian Neuhauser, explicando que “la empresa tiene un calendario de reestructuración y renegociación de sus acreencias que nos lleva a cerrar esto de una manera sustancia hacia octubre y siguiendo ese calendario, no me gusta el planteamiento de la primera pregunta porque no queremos entrar en capitulo once, obviamente las negociaciones consensuales en las que nos hemos enfocado lo que buscan es no tener que pedir ayuda de las cortes, no tener que pedir ayudar de reguladores y simplemente llegar a acuerdos que son beneficiosos para nuestros socios, para nosotros que nos permitan pagarle a todo mundo todo lo que les debemos y en eso estamos enfocados”.

Adrian Neuhauser añadió en su respuesta que “el tema de diferir pagos se hizo para retener liquidez, el tema crítico para nosotros cuando uno dice dónde se generan de verdad riesgos operativos en la empresa, dónde necesitas ayuda, bueno es cuando no tienes liquidez, entonces hemos retenido liquidez, estamos cómodos con nuestra liquidez y estamos en estas negociaciones”, aclarando que mantienen negociaciones con sus distintos acreedores para llegar a acuerdos.

Dentro de los otros puntos destacados en su acercamiento a medios, la vicepresidencia financiera de la compañía, manifestó que tan pronto logren finalizar el proceso de intercambios de bonos por 550 millones de dólares que tienen vencimiento al 2020 y que tienen como fecha de finalización el próximo 11 de septiembre, Avianca tendría la posibilidad de acceder a algunas fuentes de financiamiento, lo que a su vez se vuelve un desahogo para la misma, ya que el Vicepresidente Financiero Neuhauser, aseguró que en cuanto al reperfilamiento de la deuda, ya se logró tener participación de más del 50% de los tenedores de bonos que se necesitan en una primera etapa, lo que los tiene convencidos de que alcanzarán el porcentaje necesario para acceder a la inversión que ya ofreció United Airlines y Kingsland por una suma de 250 millones de dólares.