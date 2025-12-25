Fecha de publicación de los resultados del programa FEST de ATENEA: cómo consultar resultados y más

En definitiva, uno de los pilares fundamentales para poder acceder a mejores oportunidades laborales, realizarse personalmente, tener mejores habilidades, adquirir nuevos conocimientos y desarrollar el pensamiento crítico en el territorio colombiano es la educación superior, por lo que ingresar a una universidad se ha convertido en una de las principales motivaciones de los colombianos.

Sin embargo, en algunas ocasiones, los ciudadanos no cuentan con los recursos para pagar su estudio en establecimientos educativos privados, por lo que acuden a créditos que cubran sus gastos de matrícula, o aplican a diversas ayudas económicas y becas.

De esta manera, uno de los programas que cuenta con ayudas económicas para los aspirantes a la educación superior en Bogotá es el Fondo Educación para Todos (FEST) de ATENEA, que permite que múltiples jóvenes financien sus estudios y sostenimiento, pero que este pueda ser parcialmente condonable. Por ese motivo, aquí le contamos en qué va la convocatoria y cuándo se publican los resultados.

¿En qué consiste el FEST?

Según el sitio web oficial de ATENEA, el Fondo Educación para Todos (FEST) es una estrategia que promueve el acceso y permanencia a la educación superior para los bachilleres egresados de colegios públicos y privados de Bogotá.

En ese sentido, las cuotas se calculan de acuerdo con los ingresos que el beneficiario reciba una vez se gradúe, es decir que, quien menos gana, menos paga, y quien se encuentra desempleado o percibe menos de un salario mínimo, no paga: “El plazo máximo de repago es de 12 años y, si al finalizar este período queda un saldo pendiente, este será condonado”, mencionan.

Fecha de publicación de los resultados para el 2026 y cómo consultar

De acuerdo al calendario oficial de la convocatoria, los aspirantes que se postularon durante los primeros días de diciembre, podrán consultar si fueron admitidos el día 30 de diciembre de 2025.

Para consultar estos resultados, debe ingresar a la plataforma de ATENEA, a la que puede acceder dando clic aquí y, en el apartado de SICORE, aceptar su plaza. No obstante, si llega a tener alguna reclamación al respecto, la podrá hacer en la plataforma hasta el día 4 de enero de 2026, para luego iniciar la legalización del crédito con ICETX.

Lea también: Nueva convocatoria 200 becas para maestría europea en línea: Conozca los requisitos y cómo aplicar