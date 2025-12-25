Tendencias

Esta es la lista oficial de admitidos Uniatlantico para el periodo 2026-1

La Universidad del Atlántico publicó los listados de admitidos para sus diferentes programas del periodo 2026-1.

Universidad del Atlántico. Fotos: suministradas.

Este miércoles, 24 de diciembre, la reconocido Universidad del Atlántico (Uniatlántico) publicó en su página web el listado de admitidos para sus diferentes programas del periodo académico 2026-1.

Según dijo la Vicerrectoría de Docencia y el Departamento de Admisiones y Registro de la institución educativa, los admitidos son resultado de “de un proceso meritorio, transparente e incluyente que resalta la excelencia en pro de seleccionar a los aspirantes para el ingreso a los programas de pregrado de la Universidad del Atlántico“.

Este es el listado de admitidos de la Universidad del Atlántico para el periodo 2026-1

PROGRAMASLISTA DE ADMITIDOSSEDE
ADMINISTRACION DE EMPRESASVer AdmitidosCIUDADELA
ADMINISTRACION DE EMPRESAS VIRTUALVer AdmitidosVIRTUAL
ARQUITECTURAVer AdmitidosCIUDADELA
ARTE DRAMATICOVer AdmitidosCIUDADELA
ARTES PLASTICASVer AdmitidosCIUDADELA
BIOLOGIAVer AdmitidosCIUDADELA
CIENCIA POLÍTICAVer AdmitidosCIUDADELA
CONTADURIA PÚBLICAVer AdmitidosCIUDADELA
CONTADURIA PUBLICA  VIRTUALVer AdmitidosVIRTUAL
DANZAVer AdmitidosCIUDADELA
DERECHOVer AdmitidosCIUDADELA
DERECHOVer AdmitidosSABANALARGA
ECONOMIAVer AdmitidosCIUDADELA
FARMACIAVer AdmitidosCIUDADELA
FILOSOFIAVer AdmitidosCIUDADELA
FISICAVer AdmitidosCIUDADELA
HISTORIAVer AdmitidosCIUDADELA
INGENIERIA AGROINDUSTRIALVer AdmitidosCIUDADELA
INGENIERIA AGROINDUSTRIALVer AdmitidosSABANALARGA
INGENIERIA INDUSTRIALVer AdmitidosCIUDADELA
INGENIERIA MÉCANICAVer AdmitidosCIUDADELA
INGENIERIA QUÍMICAVer AdmitidosCIUDADELA
INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑASVer AdmitidosCIUDADELA
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALESVer AdmitidosCIUDADELA
LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALESVer AdmitidosSUAN
LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALESVer AdmitidosCIUDADELA
LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICAVer AdmitidosCIUDADELA
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALVer AdmitidosCIUDADELA
LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTESVer AdmitidosCIUDADELA
LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTILVer AdmitidosCIUDADELA
LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTILVer AdmitidosSUAN
LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTILVer AdmitidosSABANALARGA
LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANAVer AdmitidosCIUDADELA
LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANAVer AdmitidosSABANALARGA
LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS Ver AdmitidosCIUDADELA
LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS Ver AdmitidosSUAN
LICENCIATURA EN MATEMATICASVer AdmitidosCIUDADELA
LICENCIATURA EN MATEMATICASVer AdmitidosSABANALARGA
LICENCIATURA EN MÚSICA Ver AdmitidosCIUDADELA
MATEMATICASVer AdmitidosCIUDADELA
MEDICINAVer AdmitidosCIUDADELA
MÚSICA Ver AdmitidosCIUDADELA
NUTRICION Y DIETETICAVer AdmitidosCIUDADELA
QUÍMICAVer AdmitidosCIUDADELA
SOCIOLOGÍAVer AdmitidosCIUDADELA
TEC. PROF.L EN PROCESAMIENTO Y CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOSVer AdmitidosSUAN
TEC. PROFESIONAL EN CONSTRUCCION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOSVer AdmitidosSUAN
TECNICA PROFESIONAL EN APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROPECUARIOSVer AdmitidosSUAN
TECNICA PROFESIONAL EN DOCUMENTACION DE PROYECTOS URBANISTICOSVer AdmitidosSABANALARGA
TECNICA PROFESIONAL EN EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICAVer AdmitidosCIUDADELA
TECNICA PROFESIONAL EN PISCICULTURA CONTINENTALVer AdmitidosSUAN
TECNICO PROFESIONAL EN OPERACION TURISTICAVer AdmitidosCIUDADELA
TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESAMIENTO Y CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS Ver AdmitidosSABANALARGA
PROGRAMA DE JUVENTUD A LA UAVer Admitidos
PROGRAMA PIC A TU TERRIORIOVer Admitidos

Cabe recordar que si desea visitar directamente la página de la Uniatlántico para revisar las listas por cada programa, lo puede hacer a continuación en este link: https://www.uniatlantico.edu.co/listados-de-nuevos-admitidos-2026-1/

Finalmente, la universidad explicó que los aspirantes que realizaron su inscripción y no se encuentran en los listados publicados, pueden consultar en el siguiente link con su número de documento de identidad: https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/12/LISTADO-DE-INCONSISTENCIAS-ADMITIDOS-2026-1.pdf

