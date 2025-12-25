Esta es la lista oficial de admitidos Uniatlantico para el periodo 2026-1
La Universidad del Atlántico publicó los listados de admitidos para sus diferentes programas del periodo 2026-1.
Este miércoles, 24 de diciembre, la reconocido Universidad del Atlántico (Uniatlántico) publicó en su página web el listado de admitidos para sus diferentes programas del periodo académico 2026-1.
Según dijo la Vicerrectoría de Docencia y el Departamento de Admisiones y Registro de la institución educativa, los admitidos son resultado de “de un proceso meritorio, transparente e incluyente que resalta la excelencia en pro de seleccionar a los aspirantes para el ingreso a los programas de pregrado de la Universidad del Atlántico“.
|PROGRAMAS
|LISTA DE ADMITIDOS
|SEDE
|ADMINISTRACION DE EMPRESAS
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|ADMINISTRACION DE EMPRESAS VIRTUAL
|Ver Admitidos
|VIRTUAL
|ARQUITECTURA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|ARTE DRAMATICO
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|ARTES PLASTICAS
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|BIOLOGIA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|CIENCIA POLÍTICA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|CONTADURIA PÚBLICA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|CONTADURIA PUBLICA VIRTUAL
|Ver Admitidos
|VIRTUAL
|DANZA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|DERECHO
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|DERECHO
|Ver Admitidos
|SABANALARGA
|ECONOMIA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|FARMACIA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|FILOSOFIA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|FISICA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|HISTORIA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|INGENIERIA AGROINDUSTRIAL
|Ver Admitidos
|SABANALARGA
|INGENIERIA INDUSTRIAL
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|INGENIERIA MÉCANICA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|INGENIERIA QUÍMICA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|INTERPRETACION DE LENGUA DE SEÑAS
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|LICENCIATURA EN CIENCIAS NATURALES
|Ver Admitidos
|SUAN
|LICENCIATURA EN CIENCIAS SOCIALES
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|LICENCIATURA EN EDUCACION ARTISTICA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|LICENCIATURA EN EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTES
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL
|Ver Admitidos
|SUAN
|LICENCIATURA EN EDUCACION INFANTIL
|Ver Admitidos
|SABANALARGA
|LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|LICENCIATURA EN HUMANIDADES Y LENGUA CASTELLANA
|Ver Admitidos
|SABANALARGA
|LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|LICENCIATURA EN LENGUAS EXTRANJERAS
|Ver Admitidos
|SUAN
|LICENCIATURA EN MATEMATICAS
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|LICENCIATURA EN MATEMATICAS
|Ver Admitidos
|SABANALARGA
|LICENCIATURA EN MATEMATICAS
|Ver Admitidos
|SABANALARGA
|LICENCIATURA EN MÚSICA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|MATEMATICAS
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|MEDICINA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|MÚSICA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|NUTRICION Y DIETETICA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|QUÍMICA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|SOCIOLOGÍA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|TEC. PROF.L EN PROCESAMIENTO Y CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS
|Ver Admitidos
|SUAN
|TEC. PROFESIONAL EN CONSTRUCCION DE PROYECTOS ARQUITECTONICOS
|Ver Admitidos
|SUAN
|TECNICA PROFESIONAL EN APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS
|Ver Admitidos
|SUAN
|TECNICA PROFESIONAL EN DOCUMENTACION DE PROYECTOS URBANISTICOS
|Ver Admitidos
|SABANALARGA
|TECNICA PROFESIONAL EN EXPRESION GRAFICA ARQUITECTONICA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|TECNICA PROFESIONAL EN PISCICULTURA CONTINENTAL
|Ver Admitidos
|SUAN
|TECNICO PROFESIONAL EN OPERACION TURISTICA
|Ver Admitidos
|CIUDADELA
|TÉCNICO PROFESIONAL EN PROCESAMIENTO Y CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS
|Ver Admitidos
|SABANALARGA
|PROGRAMA DE JUVENTUD A LA UA
|Ver Admitidos
|PROGRAMA PIC A TU TERRIORIO
|Ver Admitidos
Cabe recordar que si desea visitar directamente la página de la Uniatlántico para revisar las listas por cada programa, lo puede hacer a continuación en este link: https://www.uniatlantico.edu.co/listados-de-nuevos-admitidos-2026-1/
Finalmente, la universidad explicó que los aspirantes que realizaron su inscripción y no se encuentran en los listados publicados, pueden consultar en el siguiente link con su número de documento de identidad: https://www.uniatlantico.edu.co/wp-content/uploads/2025/12/LISTADO-DE-INCONSISTENCIAS-ADMITIDOS-2026-1.pdf
