¿Ayuda humanitaria o excusa para la guerra?

El 23 de febrero de 2019 se había anunciado como el día en el que la oposición venezolana ingresaría toneladas de ayuda internacional a su país, a través de la frontera con Cúcuta. Para esto se había dispuesto todo un operativo en el que cientos de venezolanos llegaron a Colombia con el fin de hacer una cadena humana que permitiera abrir las fronteras que habían sido cerradas por orden de Nicolás Maduro.

Esta operación estaba respaldada por un concierto realizado el 22 de febrero en el puente Tienditas y organizado por el multimillonario británico, Richard Branson. Rápidamente varios artistas como Paulina Rubio, Juan Luis Guerra, Maná, Maluma, Alejandro Sanz y Ricardo Montaner, entre otros, se sumaron a la iniciativa e invitaron al mundo a hacer donaciones para los venezolanos y a apoyar la entrada de la ayuda a Venezuela. Al mismo tiempo, Nicolás Maduro anunció otro concierto, Hands Off Venezuela, en el mismo lugar, pero del lado venezolano.

Un frente político compuesto por el presidente Iván Duque, y los presidentes de Paraguay, Mario Abdo, de Chile, Sebastián Piñera y el secretario general de la OEA Luis Almagro, llegó a Cúcuta el día del concierto para acompañar a Juan Guaidó, quien sorpresivamente cruzó la frontera por tierra, y con ayuda de algunos miembros de la Guardia Nacional, que ya comenzaban a desertar.

Llegó el 23 de febrero y el ambiente era de optimismo, después del éxito del concierto. Todo estaba listo para que 6 camiones cargados de ayuda cruzaran a Venezuela con la ayuda de cerca de 4000 personas que se habían quedado acampando después del concierto. Según los diputados venezolanos que lideraban las caravanas, y el mismo Guaidó, se procedería pacíficamente.

Sin embargo, lo que nos encontramos al llegar a los puentes Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, fue todo lo contrario, pues desde antes de que llegaran los camiones, grupos de venezolanos se enfrentaban con la Guardia Nacional con bombas molotov y piedras. La Guardia respondía con perdigones, gases y otro tipo de armas no convencionales. Los camiones llegaron primero al puente Francisco de Paula Santander, alcanzaron a cruzar la frontera y allí uno de los camiones se incendió y todo fue confusión. Lo que se salvó de la ayuda se devolvió a las bodegas, entre tanto, siguieron los choques violentos con la Guardia, dejando varios heridos.

En el puente Simón Bolívar el panorama no fue muy diferente, los camiones ni siquiera alcanzaron a cruzar la frontera porque los enfrentamientos no permitieron acercamiento. Retornaron después de dos horas de espera. También hubo heridos, algunos de ellos con armas de fuego.

Después de la frustrada jornada, regresamos a la frontera, que ahora también estaba cerrada del lado colombiano por orden del presidente Duque. La tensión reinaba en el ambiente, pero también la incertidumbre, porque esos cientos de venezolanos que habían cruzado con el objetivo de pasar la ayuda a su país quedaron atrapados, durmiendo en los andenes y esperando instrucciones del presidente Guaidó que viajó a Bogotá a reunirse con el grupo de Lima.

Nos llamó la atención que debajo del puente Francisco de Paula Santander, encontramos a un grupo de ciudadanos listos para, según ellos, abrir la frontera como fuese. Su líder, sorpresivamente no era venezolano, era colombiano, con acento paisa, y cubría su rostro, igual que la mayoría de sus acompañantes. La Policía trató de persuadirlos para que no cruzaran pero no tuvo éxito, sin embargo, miembros de la Guardia Venezolana se percataron de este movimiento y los dispersaron con gases. Entonces decidieron fabricar bombas Molotov. ¿Quién los financiaba? ¿por qué estaban liderados por un colombiano?

Regresamos al siguiente día al mismo puente y el grupo de personas que intentaba pasar se había triplicado, tenían más bombas y estaban listo para un nuevo día de enfrentamientos. Todo esto sucedía ante los ojos de las autoridades que estaban en el lugar y que no hicieron nada para detener a estos ciudadanos que fabricaban este tipo de bombas. El día de la quema de la ayuda humanitaria también lanzaron estas bombas, ¿sería una de estas la que cayó en el camión y luego se culpó a la Guardia Venezolana?

Los otros venezolanos en el lugar se quejaban del abandono de los diputados que lideraban la entrega de ayudas, pues decían que los hicieron cruzar la frontera y luego los abandonaron a su suerte. Todo esto sucedía mientras se escuchaban voces que pedían intervención militar de Estados Unidos, culpando a Nicolás Maduro de quemar el camión en la frontera y de la violencia en los puentes fronterizos.

La W Radio estuvo haciendo el cubrimiento de estos hechos en Cúcuta y Venezuela y contándola a los oyentes minuto a minuto. El material en video que obtuvimos debajo de los puentes fue tomado por diversos medios nacionales e internacionales y hasta replicado por el mismo Nicolás Maduro.

El minuto a minuto de la situación que se vive en la frontera de Colombia con Venezuela

Bajo el puente Francisco de Paula Santander, este grupo de personas se prepara para atacar a la Guardia Bolivariana y abrir la frontera | Vía @JohaFuentes | Vea el minuto a minuto de la Crisis en la frontera >> https://t.co/UtwoSv2WBd pic.twitter.com/M8fZLx3426 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2019

Desde esta madrugada esto es lo que se está viviendo en el puente Simón Bolívar: 37 personas provenientes de Perú llegaron buscando cruzar la frontera | Vía @AudreyCarrillo | Siga el minuto a minuto >> https://t.co/UtwoSv2WBd pic.twitter.com/lCxbCGUneT — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2019

#Venezuela | Heridos que no fueron atendidos el día de ayer siguen llegando al puente Simón Bolívar >>> https://t.co/xnmZumCmUG pic.twitter.com/jzp7goV9h9 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

#Venezuela | A esta hora venezolanos se encuentran debajo del puente Simón Bolívar >>> https://t.co/xnmZumCmUG pic.twitter.com/cj01KAkEdb — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

#Venezuela | Hace unos minutos llegó a Bogotá el presidente Interino Juan Guaidó, quien asistirá mañana a la sesión del grupo de Lima.

>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/pYoqBE5n4M — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

#Venezuela | Migración Colombia confirmó que han llegado al país 4 de los cónsules que retornan desde Venezuela, siguiendo las instrucciones del Gobierno Nacional.

>> https://t.co/IvPtCAclgB — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

#Venezuela | Duque visita puentes fronterizos con Venezuela para constatar la 'barbarie' >> https://t.co/RQaakm38ub pic.twitter.com/czH6jw83Uv — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

#Venezuela | A esta hora la Guardia comienza a responder con gases lacrimógenos a las personas que tratan de cruzar hacia territorio venezolano por debajo del puente Internacional Francisco de Paula Santander

>> >> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/5M58K8Kt5t — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

#Venezuela | Aunque la Policía trató de detener a los ciudadanos para que no ingresaran ilegalmente a territorio venezolano, ellos continúan su camino por debajo del puente Internacional Francisco de Paula Santander

>> >> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/pN0N0jGOQV — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

#Venezuela | Un grupo de ciudadanos venezolanos están tratando de cruzar la frontera por debajo del puente Internacional Francisco de Paula Santander

>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/jiWtYDwNWo — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

#Actualidad | Diputado venezolano sufre un 'envenenamiento' en Cúcuta y muere su primo >> https://t.co/bGrbnn9ZEa pic.twitter.com/fKbJagafA7 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

#Venezuela | Coronel Virgilio Forero, comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de Emergencias de la Policía (Ponalsar) confirma 2 personas heridas con arma de fuego y más de 400 heridos.

>> https://t.co/IvPtCAclgB — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

#Venezuela | Ciudadanos venezolanos están desmantelando la gandola que puso la Guardia Venezolana para bloquear el ingreso de las ayudas humanitarias en el Puente Simón Bolívar

>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/xzobSr55DG — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

Hay sobrevuelos del gobierno de @NicolasMaduro en el Puente Simón Bolívar, frontera entre Colombia y #Venezuela



>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/rbDjV8CmyN — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

Ciudadanos intentando cruzar por debajo del Puente Simón Bolívar. #Venezuela

>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/wmPPzr3iic — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

Venezolanos están varados en la zona de frontera, buscan cruzar por los pasos irregulares.#Venezuela

>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/nZMXeoUi8k — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar hace un balance de lo que pasó en la jornada de entrega de ayuda humanitaria en la frontera de Colombia con #Venezuela

>> https://t.co/IvPtCzUJS1 pic.twitter.com/K6dxvXiRES — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 24, 2019

#AyudaHumanitaria | Gobierno colombiano dice que hay 285 lesionados por represión de Maduro #23Feb >> https://t.co/2szU4Astac pic.twitter.com/T9sGiLIXLO — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Ayuda humanitaria regresa a centro de acopio en Cúcuta luego de desórdenes #23Feb >>> https://t.co/wRUyViDqnH pic.twitter.com/de8Gk0vtlN — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Paramédicos del Puente Internacional Simón Bolívar confirmaron que recibieron heridos de bala.



Testimonios de venezolanos que se encuentran en el sitio. #23Feb>>> https://t.co/MDVFnyyldk pic.twitter.com/x5VpMSSRI8 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | 285 heridos dejan hasta el momento enfrentamientos en la frontera con Venezuela: Canciller #23Feb>>> https://t.co/MDVFnyPWBU pic.twitter.com/XAB7WoKoiI — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | El barco con ayuda humanitaria que llegaba desde Puerto Rico da marcha atrás y hoy se queda en Bonaire. Esperan nuevas instrucciones de Guaidó.#23Feb >> https://t.co/MDVFnyPWBU pic.twitter.com/Td1BIRjlYo — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Paramédicos de la Policía Nacional aseguran que cerca de 200 heridos de bala han sido atendidos en el Puente Simón Bolívar.#23Feb >> https://t.co/MDVFnyPWBU pic.twitter.com/Mn6f1KOCGu — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | El equipo de @jguaido confirmó a @WRadioColombia "que el buque que partió de Puerto Rico en este momento se encuentra asediado"

En los próximos minutos @jguaido dará más detalles al respecto. #23Feb >> https://t.co/MDVFnyPWBU pic.twitter.com/OskzPWTHkh — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Otro miembro de las Fuerzas Armadas de Venezuela desertó.



Con él, ya son 24 los miembros de PNB que toman esta decisión#23Feb >>> https://t.co/ZR2JzfUXSQ pic.twitter.com/j1xHmkTfOW — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Efectivos de las Fuerzas Militares colombianas se despliegan en los alrededores del Puente Simón Bolívar cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana entraban en territorio colombiano.#23Feb >>> https://t.co/ZR2JzfUXSQ pic.twitter.com/MYOI0oMtIn — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Situación en la frontera ha dejado por lo menos cuatro muertos: secretario de la OEA #23Feb >> https://t.co/tdwuFJ77I2 pic.twitter.com/xdrYPTSRQN — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

Por motivos de seguridad, se le pidió a funcionarios de Colombia en Venezuela que vuelvan al país.

*

#AyudaHumanitaria | Colombia ordena regreso de sus funcionarios diplomáticos, tras rompimiento de relaciones por parte de Venezuela#23Feb >> >https://t.co/zfPTJSfoA5 pic.twitter.com/EjEarRyU6s — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Migración Colombia reporta que 23 miembros de Fuerzas Armadas de Venezuela han desertado >>> https://t.co/m43VAr3B4z pic.twitter.com/lookExGDRT — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Nicolas Maduro ordenó cerrar el espacio aéreo venezolano para aviones comerciales#23Feb >> >https://t.co/zfPTJSfoA5 pic.twitter.com/Rp06017O2p — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Sociedad civil que sale de la base aérea y se reúne en Urbanización Altamira. Prometen volver en horas de la tarde a la Base militar por una respuesta.#23Feb >> >https://t.co/zfPTJSfoA5 pic.twitter.com/Qbk96yciy2 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | A esta hora, 23 miembros de las diferentes Fuerzas Armadas de Venezuela se han acercado a Migración Colombia huyendo del gobierno de Nicolás Maduro. #23Feb >> >https://t.co/zfPTJSfoA5 pic.twitter.com/23Oa9Zc30x — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Por presiones, los camiones de ayuda humanitaria que están en el Puente Simón Bolívar comenzaron a avanzar hacia territorio venezolano #23Feb >> >https://t.co/zfPTJSfoA5 pic.twitter.com/ObODmdrL18 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | A esta hora, 23 miembros de las diferentes Fuerzas Armadas de Venezuela se han acercado a Migración Colombia huyendo del gobierno de Nicolás Maduro. #23Feb >> >https://t.co/zfPTJSfoA5 pic.twitter.com/23Oa9Zc30x — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Dos camiones con ayuda humanitaria fueron quemados por la Guardia Venezolana #23Feb >> >https://t.co/zfPTJSfoA5 pic.twitter.com/kaIvvcRmGu — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Lo que está pasando desde la Base militar aérea Generalisimo Francisco de Miranda. Punto final de la concentración de Guaido.



#23Feb

>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/42J8Z2bSZI — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Se devuelven los camiones que iban retrocediendo por presión de la gente que no quieren que se vayan

#23Feb

>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/5JoBabNCOx — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Vocero del cordón humanitario confirma que los camiones del Puente Simón Bolívar se retiran, "tenemos que replegarnos y sumar fuerzas"

#23Feb

>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/x1S8gnIMgI — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Guaidó dice que ayudas ya están en territorio venezolano y se impide avance #23Feb >>> https://t.co/ttqAxAR8Vh pic.twitter.com/KVpRAi1Nzu — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

*

*

#AyudaHumanitaria | Equipo del presidente interino Juan Guaidó asegura que ya pasaron 5 camiones con ayuda humanitaria a Ureña#23feb



>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/eIasoTjE50 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

*

#AyudaHumanitaria | Carlos Ramírez explica cómo van a tratar de ingresar las ayudas a Venezuela por el Puente Simón Bolívar.



"O es nuestra vida o la de nuestros hermanos que se están muriendo en Venezuela por falta de comida y medicinas"#23Feb

>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/Y8VVnB1A85 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Militares a esta hora impiden el paso hacia el oeste de la ciudad de Caracas. Donde se encuentra Palacio de Miraflores. #23Feb

>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/iAoLSaKdzW — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | El concejal de Mérida explica cómo la Guardia Venezolana comenzó a atacar los camiones que trataban de ingresar la ayuda humanitaria por el puente Internacional Francisco de Paula Santander #23Feb

>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/7VCN8diyWg — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | En el puente Internacional Francisco de Paula Santander cuatro camiones con ayuda humanitaria fueron atacados por la guardia venezolana cuando trataban de ingresar la ayuda humanitaria. #23Feb

>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/a1B8TwePKT — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

*

#AyudaHumanitaria | Varios integrantes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela que cortaban el paso de la ayuda humanitaria por el Puente Internacional Simón Bolívar desertaron este sábado y cruzaron al lado colombiano de la frontera.



>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/36YxFe8ipF — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

*

#AyudaHumanitaria | Movilización civil a la Base Aérea Generalisimo Francisco de Miranda en Caracas. Punto final de la movilización convocada por el presidente interino @jguaido.#23Feb

>> https://t.co/IvPtCAclgB pic.twitter.com/oQKd8fjwQy — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

*

#AyudaHumanitaria | Elmer Rivas, teniente del Ejército de Venezuela confirma que sus propios compañeros lo atacaron cuando decidió desertar#23Feb

>> https://t.co/fcw2GNxwwi pic.twitter.com/lao5ptSPph — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

#AyudaHumanitaria | Las personas se están armando con piedras y palos en el puente Simón Bolívar#23Feb

>> https://t.co/fcw2GNxwwi pic.twitter.com/CEcHUN19X9 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

*

#AyudaHumanitaria | Confirman que ya van 20 personas heridas en disturbios por cierre en la frontera colombo-venezolana#23Feb

>> https://t.co/fcw2GNxwwi pic.twitter.com/CAlNSWtpeJ — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

*

#AyudaHumanitaria | Mayor Hugo Parrano, el quinto miembro de la Guardia Nacional que tomó la decisión de desertar #23Feb

>> https://t.co/fcw2GNxwwi pic.twitter.com/GdsY5aDGXN — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 23, 2019

Minuto a minuto de la crisis en la frontera Colombia Venezuela, 25 de febrero

Se acaba de entregar un guardia en el puente Simón Bolívar | Vía @AudreyCarrillo | Consulte nuestro minuto a minuto en la frontera >> https://t.co/k7YJ3feUGn pic.twitter.com/oLQawXljJC — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2019

El Esmad impide el paso a Venezuela | Vía @AudreyCarrillo | Consulte nuestro minuto a minuto en la frontera >> https://t.co/k7YJ3feUGn pic.twitter.com/30GoLI9x6Q — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2019

Durante los enfrentamientos en el puente Simón Bolívar, un policía resultó afectado por los gases | Vía @AudreyCarrillo | Consulte nuestro minuto a minuto en la frontera >> https://t.co/k7YJ3feUGn pic.twitter.com/lI6IRu24BS — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2019

Fuertes enfrentamientos entre Guardia Nacional Bolivariana y jóvenes protestantes en el puente Simón Bolívar | Vía @AudreyCarrillo | Siga nuestro minuto a minuto >> https://t.co/9zDaEMdNIb pic.twitter.com/OATQSOvYZ5 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2019

Jóvenes que fabricaron las bombas molotov ya se encuentran sobre el puente Francisco de Paula Santander. Se subieron a través de la escalera improvisada | Vía @JohaFuentes | Consulte nuestro minuto a minuto en la frontera >> https://t.co/9zDaEMdNIb pic.twitter.com/aTv3a6afJg — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2019

Reporte de @AudreyCarrillo sobre periodista herido por bomba lacrimógena | Siga nuestro minuto a minuto desde la frontera >> https://t.co/9zDaEMdNIb pic.twitter.com/3HLQgjY1cd — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2019

Misión Médica me confirma que periodista italiano tuvo quemadura de primer grado | Vía @AudreyCarrillo | Siga nuestro minuto a minuto de cubrimiento en la frontera >> https://t.co/9zDaEMdNIb pic.twitter.com/T46gj1ZUpl — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2019

Periodista italiano herido en la frontera ya fue atendido por Cruz Roja | Créditos vídeo: Miguel López | Siga nuestro minuto a minuto de cubrimiento en la frontera >> https://t.co/9zDaEMdNIb pic.twitter.com/25ZbVvNE6k — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2019

Detiene a seis miembros de la Guardia Nacional que intentaban ingresar a Colombia, familiares de los militares confirman que se encuentran el el comando de la localidad de Capacho, Estado Táchira | Vía @AudreyCarrillo | Siga el minuto a minuto >> https://t.co/9zDaEMdNIb pic.twitter.com/RTO1i0Xt9v — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2019

Periodista italiano quemado en el puente Internacional Simón Bolívar | Vía @AudreyCarrillo | >> Vea el minuto a minuto de lo que sucede en la frontera >> https://t.co/9zDaEMdNIb pic.twitter.com/er0elwfK1O — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2019

Encuentro entre Guaidó y ciudadanos venezolanos en acto celebrado en la Parroquia de Nuestra Señora de las Dolores en Bogotá >> https://t.co/k7YJ3feUGn pic.twitter.com/Mv7IBkRIPs — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2019

Un grupo de jóvenes intentan lanzar el camión cisterna que obstaculiza la entrada a Venezuela | Vía @AudreyCarrillo | https://t.co/9zDaEMdNIb pic.twitter.com/2SNpR3JkA5 — W Radio Colombia (@WRadioColombia) February 25, 2019