Bajo la lupa la accesibilidad de usuarios a terminales, aeropuertos y carreteras del país

La Superintedencia de Transporte confirmó que dando cumplimiento a la ley 1618 de 2013 que determina que todos los sistemas, medios y modos de transporte deben ajustarse a los planes integrales de accesibilidad que garanticen seguridad para los usuarios, esperando que a 2023, la infraestructura de transporte cumpla con la normatividad necesaria para prestar un servicio óptimo a los usuarios; procedió a realizar algunas visitas de prevención preventiva en terminales, aeropuertos y vías concesionadas de Colombia encontrando los siguientes resultados:

Según las acciones adelantadas por la entidad en materia de terminales de transporte, se pudo determinar que en cuanto a rampas y vados peatonales existe un 58,7% que requieren ajuste según las normas y 6,5% no las han implementado. En parqueaderos se encontró que 54,35% requieren ajustes y 28% no cuentan con servicio accesible. Frente a espacios públicos se puede determinar que 60,8% no existe mayor accesibilidad y 30,4% requiere ajustes. La Supertransporte destacó que 78,2% de los baños en las terminales de transporte requieren de arreglos conforme a la normatividad.

La inspección realizada a los aeropuertos arrojo que 52% de las rampas requiere de modificaciones, y 36% no son accesibles; así como el 47,8% de los parqueaderos. En cuanto a los baños se destacó que el 52% requieren de ajustes y 32,6% no son accesibles. Los espacios públicos, en este caso, tienen un 47,8% para modificaciones de norma y 39% no son accesibles.

Las carreteras concesionadas arrojaron que 57% de los parqueaderos requieren de ajustes, y 28,5% no son accesibles; en cuanto a las rampas se evidencia que 64% requieren de cambios según la normativa y 26% no cuentan con la accesibilidad necesaria. El espacio público en carreteras concesionadas cuenta con un 23% de no accesibilidad y 64% requiere ajustes. Los baños, en este caso, evidenciaron que 61% de las instalaciones requieren ajustes y 28,5% no se encuentran accesibles.

Para la SuperTransporte, desde su función misional, los usuarios de la infraestructura de transporte no son reconocidos como discapacitados, sino como aquellas personas que presentan alguna condición física, mental y/o cognitiva que hace que realicen sus actividades con mayor o menor dificultad; de manera que si existen barreras de acceso para su movilización, las mismas están dadas por el estado en que se encuentre la infraestructura.

En su informe finalmente, la Supertransporte expresó que supervisa el cumplimiento de la normatividad del sector, promueve el reconocimiento de los derechos de los usuarios en movilidad y transporte, pero también contribuye en garantizar la observancia de otros derechos fundamentales individuales y colectivos tales como la integridad, la libertad de empresa y el acceso a servicios como la salud y la educación, etc.