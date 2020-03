Billie Eilish se quita su ropa durante un concierto en Miami

El pasado lunes 9 de marzo, durante el inicio de su gira mundial Where Do We Go en la ciudad de Miami, la popular artista estadounidense Billie Eilish, quien es conocida por usar ropa ancha, sorprendió a sus seguidores cuando decidió quitarse la camisa que llevaba puesta y quedarse en brasier.

En su ‘performance’, la joven pronunciaba las palabras: "¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy yo, muestro mi estómago? ¿Mis caderas? ¿El cuerpo con el que nací no es lo que querías? y aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas", mientras hacía movimientos sensuales, como se observa en el video que circula en redes sociales.

"¿Quién decide en qué me convierte eso? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor se basa solo en tu percepción? ¿O tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?", continuó la artista.

Billie Eilish showing her body. That’s it. That’s the tweet. pic.twitter.com/PV9WCxZLtC — linda - fan account (@selankagomez) March 10, 2020

Estas palabras se convierten en una protesta contra los constantes cuestionamientos que le hacen a su cuerpo y la sexsualización de la mujer. El estilo de la ganadora de 4 Grammy hace parte de su crítica a los prototipos de belleza impuestos, tal como lo ha manifestado en varias ocasiones.

Finalmente, en el ‘American Airlines Arena’, donde se realizó el concierto, retumbaba por los aplausos y ovaciones de sus fans, quienes gritaban