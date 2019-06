Cafeteros y Usaid unen fuerzas para impulsar producción del grano en zonas de posconflicto

La Federación Nacional de Cafeteros y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se unieron en la iniciativa comercial Café para la paz en Colombia (Coffee for Peace in Colombia) con el fin de impulsar la producción y promoción de microlotes de zonas de posconflicto y contribuir a la sostenibilidad de sus productores.



El lanzamiento oficial de la iniciativa se dio en el marco de la feria de cafés especiales más importante de Europa, World of Coffee Berlín 2019, para aprovechar la participación de diferentes actores de la cadena de café congregados en este importante evento.



El proyecto hace parte de las alianzas comerciales que gestiona la FNC para promocionar el Café de Colombia, incentivar la compra de cafés especiales, incluidos microlotes, y así contribuir a mejorar la rentabilidad de los caficultores del país.



Según lo informado, esta iniciativa privilegia la promoción de microlotes procedentes de regiones de Colombia en etapa de posconflicto, tomando como premisa la sostenibilidad de la paz mediante el impulso de actividades económicas lícitas en territorios de Colombia que fueron escenario del conflicto armado.



En la iniciativa se unen organizaciones de pequeños productores ubicados en Caquetá, Meta, sur de Bolívar, Cauca, Valle del Cauca, norte y noreste antioqueño.



En esta alianza USAID entregará los recursos y la FNC, junto con otros operadores como Fintrac, ejecutarán las acciones en campo. Actualmente los productores desarrollan actividades de mejoramiento de los procesos de producción y de la calidad de café.



Se espera que por medio de Café para la paz en Colombia se fortalezcan las relaciones entre productores y compradores, todo ello con el trabajo conjunto y el soporte de la institucionalidad cafetera para garantizar su sostenibilidad.