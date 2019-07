Camilo Bula denuncia amenazas por colaborar en escándalo de la DNE

La W Radio conoció un oficio enviado al Fiscal (e) Fabio Espitia en el que dirigente del Polo, el señor Carlos Bula, informa que recibió amenazas de muerte por la colaboración que ha adelantado su hijo Camilo Bula Galeano en el proceso judicial de la DNE.

Según la denuncia el pasado 16 de junio a través de un mensaje de celular le manifestaron "que por seguir denunciando, mi hijo, Camilo Bula Galeano, que se encuentra recluido en el pabellón 15 de la cárcel la Picota me iban a matar a mí y a mi familia...no solamente la iban a pagar conmigo, si no con mi hija Paula a la que veían salir todos los días de mi casa a su trabajo. Que le dijera al sapo de mi hijo que lo iban a crucificar."

Tras las amenazas el señor Bula ha solicitado protección para él, su familia y su hijo, quien se encuentra privado de la libertad.

Por otro lado la W Radio se comunicó con la defensa del exfiscal antimafia, Camilo Bula, quien informó a esta emisora que en los últimos meses le ha tocado volver a realizar su proceso de colaboración con la Fiscalía pues las pruebas que había recopilado el ente acusador y los testimonios de Bula se perdieron en la entidad.

"...es decir no existen tocó en este mes de Junio realizar varias sesiones de 8 horas diarias para rearmar el expediente y fue la misma fiscalía que se dio cuenta cuando al estudiar otros procesos se referenciaban los testimonios y fechas en que Bula los había dado y al buscarlos en los expedientes, encontraron que habían desaparecido; al igual que las pruebas..."

Presentación previa del documento adjunto: