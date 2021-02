Camilo Gómez y Ángela Ospina toman fuerza como posibles reemplazos de Marta Lucía Ramírez

Fuentes le aseguraron a La W que en la Casa de Nariño se empieza a hablar de la posibilidad de que Camilo Gómez Alzate, Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, reemplace a Marta Lucía Ramírez en la Vicepresidencia de la República, si decide renunciar para aspirar a la Presidencia en 2022.

Gómez es muy cercano al Partido Conservador y al expresidente Andrés Pastrana, quien en su momento apoyó a Marta Lucía Ramírez en la alianza que llevó a Iván Duque a la Presidencia de la República en 2018.

Gómez es director de la Agencia Jurídica del Estado, fue uno de los voceros del 'No' en el Plebiscito y Alto Comisionado de Paz en el gobierno pasado.

En el Partido Conservador también toma fuerza el nombre de la Directora de la Agencia para la Cooperación Colombiana, Ángela Ospina de Nicholls. La funcionaria es militante de esa colectividad y es cercana tanto al presidente Duque y la vicepresidenta Ramírez, como al expresidente Pastrana.

Para el cargo también ha sonado la ministra de Transporte, Ángela María Orozco y la secretaria General de la Presidencia, María Paula Correa.

Hasta el momento, Ramírez no ha manifestado si renunciará o no al Gobierno para no inhabilitarse en una eventual carrera presidencial.

Si la vicepresidenta renuncia, el nombre de su sucesor o sucesora tendría que pasar por el Congreso de la República.