Carlos Caicedo desmiente que tenga asignado un "robusto esquema de seguridad"

El gobernador del Magdalena y excandidato presidencial, Carlos Caicedo, dio su versión sobre las declaraciones entregadas por Daniel Palacio y el director de la Policía nacional, el general José Luis Vargas, donde afirmaron que posee "el esquema de seguridad más robusto del país".

El ministro del Interior, Daniel Palacio, y el general Vargas señalaron el jueves 27 de agosto que, con respecto a las amenazas de muerte que recibió el mandatario local por parte del Clan del Golfo y su decisión de salir del país, no entendían por qué Caicedo tomó la determinación si cuenta con la seguridad requerida.

“No de ahora es uno de los esquemas más reforzados del país, desde hace bastante tiempo y hace un par de meses ese esquema es uno de los prioritarios para la Policía Nacional. Ha sido instrucción del señor presidente, del señor ministro del interior y del señor ministro de defensa”, comentó Vargas.

A dos días de las declaraciones del ministro y el director de la Policía Nacional, el gobernador del Magdalena se pronunció y señaló a los funcionarios como mentirosos:

"El director de la Policía Nacional, general Vargas, y el ministro del Interior, Daniel Palacio, dijeron en medios que tengo un esquema de protección permanente de 33 hombres con armas cortas y largas. Me gustaría que me los presentaran porque no los conozco. Deben estar confundidos con algún ministro o expresidente", dijo Carlos Caicedo al Diario Magdalena.