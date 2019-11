“Es una obra que está muy influenciada por la psicología, por la antología, mi principal interés es siempre estar reflexionando sobre la condición humana, su característica, la intimidad, es una obra cambiante y he explorado a través de varios medios, nunca me he casado con ninguna técnica”.

Durante la primera etapa de su carrera profesional, Catalina alternó el arte con el campo editorial y estuvo vinculada a Casa Editorial El Tiempo y a Ediciones Gamma.

“Trabajé en el mundo editorial hace como 20 años y creo que la formación estética me ayudó a abrir campo y espacio creativo y aportar dentro del mundo editorial, pero el mundo editorial también me dio como una metodología para ir realizando las tareas con mayor prontitud porque a veces los artistas nos tomamos mucho tiempo para pensar las cosas”.

Catalina define su arte como una obra cambiante, ahora se prepara para su nuevo trabajo.

“En este momento estoy estudiando una maestría en artes plásticas y visuales en la Universidad Nacional. Es una maestría de dos años y yo creo que estoy iniciando un proceso muy minucioso de investigación, apadrinada y bajo las tutorías de los profesores en la universidad, entonces es una obra incipiente que ni siquiera yo sé en este momento de qué se va tratar, sólo sé que es como un hito o un gran cambio porque estoy arrancando a trabajar con una metodología muy diferente a lo que había hecho antes en mi carrera”.

El mayor logro de Catalina como artista es seguir siendo artista. Su obra la vende directamente o en la sala de proyectos SN Macarena.

“Pienso que no he llegado al lugar donde quisiera llegar con mi arte, eso siempre es una búsqueda, ni siquiera tengo una meta definida, sino simplemente continuar el proceso y depurarlo cada vez más y yo creo que llegar a lugares más profundos e investigar más seriamente en términos artísticos, ese sería mi gran propósito”.

Catalina Ortiz, artista plástica, es #UnaMUjerW