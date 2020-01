Claudia López afirma que el protocolo para marchas sigue en pie

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, entregó este martes un balance de las manifestaciones y dijo que en cuatro casos el Esmad tuvo que intervenir, pero que en general se desarrollaron de manera pacífica.

Según la mandataria, la razón por la que interviene el Esmad es porque “los encapuchados violentos no representan a las mayorías ciudadanas, no representan a los organizadores de las marchas. No son marchantes pacíficos: son, evidentemente, infiltrados violentos que llegan a agredir a nuestra Fuerza Pública y también a ciudadanos que se manifiestan pacíficamente".

"El balance de hoy es de aprendizaje. Yo recibí una alcaldía y una ciudad en la que la protesta social se manejó con estigmatización, militarización, toque de queda y muertos, como Dilan Cruz. Hoy podemos informarle a Bogotá que en esta protesta social ni hubo estigmatización, ni hubo militarización, ni hubo toque de queda ni hay muertos que lamentar”, afirmó López.

En cuanto al protocolo para las manifestaciones, Claudia López aseguró que hay cosas por mejorarle, pero se seguirá usando, pues faltan gestores de convivencia para ser mediadores en las marchas.

En las marchas de este martes se prepararon para 11 puntos de concentración y en realidad tuvieron 20, es por eso que es mejor estar preparados para más concentraciones de las que se acuerdan con los manifestantes.