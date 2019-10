Colombiano narra cómo Ejército chileno lo agredió por una 'equivocación' durante protestas

Desde hace más de una semana se llevan a cabo manifestaciones en Santiago de Chile contra las presiones por el costo de vida y la desigualdad de ingresos, las cuales hasta el momento dejan al menos 15 personas muertas y 200 resultaron heridas.

Una de las personas que sufrió un ataque durante las protestas es el colombiano Jair Mateus, quien está en ese país para buscar un mejor futuro. En conversación con Vicky Dávila, Mateus contó lo sucedido: “Yo vivo en las afueras de Santiago, en la sexta región, en la ciudad de San Fernando, en esta no había militarización ni toque de queda. El sábado a las 9:30 p.m. nos dirigíamos para la casa, delante de nosotros iba a una manifestación pacífica, la manifestación pasó por el frente de un batallón, salieron unos militares, yo conté 6, pero mis amigos me dijeron que eran 10; ellos me entraron al batallón y me agredieron, me pegaron con el fusil, me quitaron todo y después de tenerme en el piso yo les expliqué que mis papeles estaban en mi bolsillo; vieron mi cedula chilena y colombiana (…) cuando me dijeron que me podía ir me devolvieron los papeles y me pidieron disculpas”.

Sobre cuál fue el motivo para que los militares lo agredieron, el colombiano dijo que: “A mí no me dijeron por qué lo hicieron, muchos me dijeron que porque había toque de queda, pero en mi región no había esto, no estaba rompiendo las normas”.

Jair recibió varias agresiones en la cara, por lo cual todavía se encuentra en recuperación.