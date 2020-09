¿Cómo evitar ser víctima de falsificación de sus documentos digitales? Siga estos consejos

Adquirir diferentes documentos como el Certificado de tradición y libertad a través de la virtualidad trae grandes beneficios que van relacionados con el ahorro de tiempo y de dinero de traslados hasta los diferentes puntos físicos, en los que en época de pandemia no son recomendables visitar por ser lugares que usualmente generan aglomeraciones.

Realizar trámites de forma digital también permite tener una mayor seguridad con los datos personales al no tener que proporcionárselos a un tramitador informal, sin embargo, también se corren algunos riesgos en Internet al adquirir documentos por canales o sitios web no autorizados como la posibilidad de obtener información desactualizada o documentos alterados con propósito de defraudación. Documentos como el certificado de tradición y libertad no tienen número de serie o sello para demostrar su autenticidad, algo que puede ser aprovechado por delincuentes virtuales.

Uno de los mayores problemas de adquirir documentos a través de sitios no confiables es que no se sabe si la información que nos están brindando es correcta, a menos que algo nos genere la sospecha de que no son auténticos y están alterados.

Los casos de fraude, de forma digital o en persona, no solamente están relacionados a la manipulación ilegal de documentos auténticos públicos o privados, sino que a través de esto se puede tener acceso a información personal confidencial que en su mayoría se usa para conocer las finanzas de las víctimas, así como los medios de pago como números de las tarjetas de crédito o de las cuentas bancarias.

¿Cómo protegerse de ser víctimas de fraudes digitales?

1. Adquiera y descargue documentos utilizando solamente proveedores autorizados como https://www.certificadotradicionylibertad.com/, que sirve para acceder al certificado de tradición y libertad.

2. Revise que la página que escogió tenga un candado en la barra de direcciones, esto quiere decir que los datos que se introduzcan en ella estarán encriptados (esto no significa que sea 100% segura, pero si es un paso fundamental para que el proveedor pueda ofrecer seguridad en sus transacciones).

3. Adquiera documentos personalmente en oficinas autorizadas y utilice páginas sencillas de manejar como https://www.certificadotradicionylibertad.com/ en las que solo requiere su información personal, sin tener que recurrir a la ayuda de terceros; una forma en la que protege que sus datos no caigan en manos de personas con malas intenciones.

4. A la hora de recibir el documento verifique que provenga de un email que esté relacionada a la página autorizada, así sabrá que es legítimo.

Tomar medidas de seguridad disminuye las posibilidades de ser víctima de la falsificación de sus documentos digitales.

