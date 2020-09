¿Cómo sobreviven los médicos de la antigua Saludcoop a dos años sin sueldo?

A mediados del año 2011, la EPS Saludcoop fue intervenida por el Estado como consecuencia de los manejos irregulares de los recursos propios de la salud. Una de las IPS que prestaba su servicio era Esimed que, con el tiempo, entró en una crisi financiera. Ante esto, en Sigue La W hablamos con algunos de los más de siete mil trabajadores que llevan más de dos años sin sueldo.

Jorge Oñate, médico general de la IPS Esimed, dijo que nadie se ha pronunciado en todo este tiempo, nadie les responde ante las inquietudes y, para él, "el Estado debería tener esta situación en cuenta". Relató que por problemas de contratación aún sigue vinculado y por eso no ha podido ingresar a otra entidad.

Junto a él, Adriana Sarmiento, quien también trabajó en esa IPS, reveló que lleva dos años sin apoyo: "sin pago y dedicados al rebusque". Para ella ha sido una situación compleja porque ha tenido que vender "tapetes, tapobocas y otros artículos". Asimismo, Ómar Buitrago, quien laboró como auxiliar de famracia, comentó que su situación también ha sido dura, ya que tenía más de 20 años trabajando en ese lugar y que ahora "es muy difícil ubicarme por la edad".

Y es que son más testimonios de personas a las que les cancelaron contratos, no les pagaron y los tienen esperando la cancelación de sus salarios. El médico Gustavo Adolfo García señaló que no han recibido ayuda, que, incluso, estuvieron en el Ministerio de Trabajo y que la respuesta fue que, al parecer, el dinero estaba perdido y que si ganaban las demandas era por "honor", pero no habría pagos.

Medimás, que tomó a Saludcoop, se pronunció y aseguró que es responsabiidad de Esimed responder ante esas denuncias. Lo que llama la atención es que esta IPS ya no existe. Mientras tanto, estos funcionarios y compañeros esperan que alguien les responda por sus salarios adeudados y no los envíen de un lugar a otro.