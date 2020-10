Con fotos, comunidad denuncia que los daños en el Hisgaura están desde hace varios meses

En los últimos días se ha vuelto a mencionar el puente Hisgaura en Santander por las fallas en su capa asfáltica y aunque la entidad a cargo, Sacyr, se ha pronunciado, habitantes del sector denuncian que los problemas ocurren desde hace varios meses.

En Sigue La W, Duver Alvarado, líder social del municipio de San Andrés en ese departamento, explicó que por este lugar no hay tráfico continúo de vehículos, por lo que el peso de los camiones o carros que, de vez en cuando transitan por el lugar, no es el responsable de los daños que se presentan en la estructura.

Señaló que no hubo una entrega formal por parte del Gobierno y que desde hace meses hay daños en el puente.

Asimismo, Edison Rangeles, ingeniero mecatrónico y quien tiene las pruebas de lo que ha sucedido, reveló que han denunciado la situación en varias ocasiones y lo que han hecho es "reparchar y no reparar". Afirmó que no se cambió el pavimento y que la estructura ha estado sin luz, lo cual es un peligro para las personas que suelen usar el puente.

Por otro lado, Sacyr, encargada de la obra, aseguró que la estructura no ha estado en riesgo, que se han hecho las reparaciones necesarias y que dentro de lo pactado no se estipuló la iluminación. Adeás, que se tienen pensadas otras reparaciones, pero por la pandemia no ha sido posible hacerlas.