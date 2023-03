Concesionario debe a Aerocivil 35.000 millones de pesos

Tras realizar la liquidación del contrato de concesión con la firma Aeropuerto del caribe (ACSA), la Aeronáutica Civil reveló que esta le adeuda 35.846 millones de pesos por cuenta de inversiones de mantenimiento no ejecutadas, vehículos no entregados o servicios públicos en mora.El, explicó en www.wradio.com.co que estos hallazgos se hicieron luego de un exhaustivo proceso de revisión unilateral del contrato de la concesión a través del cual se evidenciaron los incumplimientos de ACSA desde el año 1997.En el documento de liquidación del contrato se destacan deudas de 6.455 millones de pesos por obras de mantenimiento no realizadas, 96 millones de pesos en cuentas pendientes con Electricaribe y 153 millones de pesos por una ambulancia entregada en mal estado.Los responsables de la concesión hicieron uso del recurso de reposición ante esta liquidación, medida que está a punto de ser resuelta por la Aeronáutica Civil.