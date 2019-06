Condena por corrupción en la rama judicial de Meta

El Tribunal Superior de Villavicencio condenó a 72 meses de cárcel al juez del Meta Ronald Floriano Escobar por haber beneficiado con detención domiciliaria a Hernán Giraldo, alias Cesarín.

Giraldo, alias 'Cesarín', jefe de una organización criminal, purgaba una condena de 20 años de prisión por homicidio, porte de armas, entre otros delitos y recibió el beneficio por parte del funcionario judicial.

Según la Fiscalía no se le podía dar casa por cárcel porque su pena mínima excede los 5 años de cárcel, además el beneficio no existe para los delitos de homicidio, y porque al dejarlo por fuera de prisión, se estaba poniendo en peligro a la sociedad y le estaba permitiendo evadir el cumplimiento de la pena.



En el proceso, según el Tribunal, quedó claro que el juez actuó de manera sesgada, contrariando la jurisprudencia de las Cortes, y que no tuvo en cuenta que se le había negado esa libertad tres veces.