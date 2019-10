Conducta de Alejandro Lyons es tramposa para hacerle daño a Carlos Gómez: Uribe

Desde la ciudad de Montería, el senador Álvaro Uribe ratificó su respaldo al candidato a la Gobernación de Córdoba, Carlos Gómez, tras conocerse las denuncias de La W en el programa de Vicky Dávila sobre la presunta injerencia del cuestionado exgobernador Alejandro Lyons en su campaña. Así, en una rueda de prensa, el expresidente manifestó que todo se trataría de una trampa.

“La conducta de Yasser Alvear, la conducta de Alejandro Lyons, es una conducta tramposa para hacerle daño a Carlos. Primero se supo en esta campaña que venía una trampa, eso está denunciado en la Fiscalía. Segundo, llegaron mensajes que el señor Alvear quería apoyar a Carlos. Tercero, aparecen estos audios. Pregunto, ¿qué tienen que conversar el señor Alvear con Alejandro Lyons?”, sostuvo el senador.

El exmandatario agregó que “de todas maneras qué configura la trampa, que el señor Alvear llama a Carlos y Carlos no le contesta, después le llega a Carlos una denuncia que le van hacer una trampa y él presenta eso ante la Fiscalía y viene esa conversación entre el señor Yasser y Lyons; y la graban y el señor Alvear la utiliza para hacerle daño a Carlos, eso es una trampa”.

Al tiempo el senador, sostuvo que “por ahí sacan unas fotos mías con Lyons que le levanté la mano, claro, la revelación, un hombre de 30 años, el futuro de Córdoba, el gran líder y mire lo que resultó. Esa foto es verdad la que me sacan con Lyons, qué me tocó decir, contar esta historia y pues apoyé hasta Santos”.

Por su parte, el candidato Carlos Gómez reveló un supuesto anónimo en el que le advertían de una trampa en su contra.

“Estamos hablando del 18 de julio, más de dos meses donde un escrito anónimo decía que iban a haber este tipo de montajes en contra de mi candidatura y que estaban orquestados por unas familias políticas y que iban a tratar de sacarme de la contienda. Yo en ese momento no le di crédito y procedí a poner la denuncia inmediatamente”, manifestó el aspirante.

Así mismo, reveló el contenido del citado anónimo precisando:

“Señor Carlos Gómez, discúlpeme por no identificarme pero me siento en el deber moral de avisarle lo siguiente: esta semana estuve en una reunión política con el grupo Besaile-Bechara y quedó establecido como estrategia para ganarle la gobernación de Córdoba el plan de buscar por todos los medios posibles de sacarlo del camino con artimañas, denuncias falsas, falsos testigos y cualquier otro medio para acabar con sus aspiraciones a la gobernación de Córdoba. Le aviso porque no comparto este tipo de políticas tan bajas. Tome las medidas necesarias y cuídese de ese tipo de personas”.

El candidato también expresó que “tanto Besaile, como Lyons que todos los conocen son capaces de hacer cualquier tipo de montaje por adueñarse del departamento de Córdoba y eso no lo vamos a permitir. En nuestra campaña, ni en nuestro gobierno, tendrán espacio ni Lyons, ni las Farc, ni los paramilitares, ni las bacrim. Ninguno de ellos”.

Finalmente, el expresidente Uribe, indicó que “Carlos no tiene una sola investigación, siempre ha procedido con total transparencia y no habla con Lyons desde finales de 2015. Lyons no lo apoyó a él hace cuatro años”.