Las escandalosas grabaciones que revelan que Alejandro Lyons aún es dueño de Córdoba

Alejandro Lyons, testigo clave del "cartel de la toga" y protegido en EEUU, ¿está tras los candidatos más opcionados a la Gobernación de Córdoba y la Alcaldía de Montería?

Yasser Alvear, candidato a la Alcaldía de Montería reveló una serie de llamadas que tiene con el exgobernador de Córdoba y en el que se revela que al parecer, Lyons aún maneja la política de la zona.

En primer lugar, Alvear dijo que “como ciudadanos, nos asiste un deber de dejarle un mejor futuro a nuestros hijos. Yo admiraba a Alejandro Lyons, pero nos hemos decepcionado: Yasser Alvear, candidato a la Alcaldía de Montería”.

“Las alianzas son normales en los municipios y las regiones. Eso es respetable. Estoy convencido de que el candidato que acompaña la campaña de Carlos Gómez no tiene que ver en esto” agregó.

También reveló cuándo volvió a tener contacto con él, “Alejandro Lyons me llamó hace como 15 días y lo recibí con agrado porque hace rato no lo hacía. Yo había podido recibir su ofrecimiento, porque necesito esa plata. Estoy en una campaña (...) si gana su candidato, Alejandro Lyons sigue siendo dueño de Córdoba”.

Sobre también contó que “Darío Oviedo me ofreció 50 millones de pesos a cambio del apoyo a Carlos Gómez. Y hasta ahí llegó mi parte investigativa, no fue más. No me dio el dinero, solo lo pactamos”.

Ante esta situación, concluyó que “no hay duda de que Alejandro Lyons está manejando la campaña desde Miami. Alejandro Lyons está en la campaña de Carlos Gómez (...) su único objetivo es claro y es que su candidato a la Gobernación gane”.

De igual forma, explicó por qué está denunciando, “no permito que mis hijos crezcan en un ambiente como este. Hay que salir a denunciar, aunque mi familia no estaba de acuerdo con que yo hiciera esto. Yo tenía miedo”.

También dijo que “Los monterianos, loriqueros, sahagunenses y cordobeses somos gente buena, honesta y trabajadora. Unos pocos han enlodado nuestro nombre y tenemos que dignificar nuestro departamento”.

Finalmente, concluyó que “por eso digo a los cordobeses que no caigamos en ese juego, que denunciemos. Aquí no se trata de Yasser Alvear, yo no he robado a nadie”.

Aquí puede escuchar las grabaciones completas: