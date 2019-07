Confirman libertad de José Hugo Chaux, acusado de ser testaferro de las Farc

El 19 de febrero de 2018 la ex Directora de Extincion de Dominio, Andrea del Pilar Malagon aseguró a la opinión pública que la Unidad de Extinción de derecho de Dominio y la unidad de Lavado de activos, habían llevado a cabo la más grande operación de incautación de supuestos bienes de las antiguas FARC. Luego se acusó a la familia Chaux Gonzales: José Hugo Chaux Cuellar, la mamá de esa casa la señora Luz Stella Gonzales Lopez y su joven hijo José Hugo Chaux Gonzales, de ser testaferros de alias el negro Acacio, ex comandante del frente 16 de las FARC Ayer un juez confirmó la libertad de José Hugo Chaux Cuellar. El Juez de segunda instancia, encontró que sobre los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito no existe inferencia razonable de autoría o participación. Confirman libertad de José Hugo Chaux El Juez le indico a la fiscalía, que debió ser más diligente en este caso contra la familia Chaux, pues después de 18 años de investigación resultaban insuficientes las pruebas aportadas. El Juez de segunda instancia, encontró que no existe inferencia razonable El abogado de la familia Chaux, Alejandro Carranza, ha denunciado que en este caso se usó un falso testigo, Fernando Bahamon Cespedes, a quien la misma Corte Suprema ha desacreditado