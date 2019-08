Conozca el drama que viven los colombianos desalojados en Francia

Desde hace casi un mes 160 personas de varias nacionalidades, entre ellas, colombianos, fueron expulsados de una fábrica en Saint-Ouen, cerca de Paris. La policía de Francia llegó a desalojar a estas personas, debido a que muchos de ellos se habían instalado de manera ilegal porque no tenían cómo pagar un arriendo en Francia. Debido a esto, las personas están durmiendo en campamentos improvisados en la calle.

Para esto, Juliana Martínez, víctima del desalojo, habló en La W para contar la situación que pasan estas personas en el campamento. Martínez lleva 22 años en Francia, y relata que ella terminó ahí por causa de “un problema que tenemos todos a nivel mundial, se trata de la escasez de recursos, los recursos que nos exige el Gobierno aquí para ofrecernos una vivienda cómoda, es que ganemos 3 veces el sueldo, por ejemplo, si el alquiler vale 2 mil euros, las personas tienen que ganas 6.000 euros.”

Le puede interesar: Colombianos sin hogar en Saint Ouen, Francia, no serán deportados: Cancillería

Otra de las víctimas es Gerardo, quien expresó que “a la bodega se llegó porque estábamos sin vivienda, estábamos buscando donde quedarnos. Un francés llegó a la iglesia y nos preguntó en dónde vivíamos, él fue el que nos llevó hasta la bodega porque según él, era un lugar que Dios le había dado.”

En cuanto al por qué llegó a Francia, Gerardo expresó que hace 26 años llegó al país en búsqueda de una vida mejor, pero lamentablemente las cosas empeoraron desde que los sacaron de la fábrica. “Yo llegué aquí a no tener nada, yo tenía visa, pero yo fui deportado dos veces, finalmente regresé y aquí me quede. A mí me trajo una novia, ella me convenció de venir a este país.”

El problema para llegar a la bodega, según Martínez, es que piden muchos papeles para poder alquilar una habitación o un apartamento. En cuanto al desalojamiento, dejó claro que: “nosotros obtuvimos una carta de discurso el 26 de marzo, el 13 de mayo teníamos que ser expulsados. La ley es que en esos 3 días no se desalojaba hay que volver a hacer un nuevo proceso, pero eso nunca se hizo.”

La propiedad privada es del Estado, pero eso estaba abandonada, hay un montón de familias abandonadas, ellos debieron ayudar a las familias, pero no fue así”, agregó la colombiana.

Lea también: Viviane Morales explica situación de migrantes colombianos sin hogar en Saint Ouen,Francia

Por otra parte, durante el programa también se habló con Harold Duque, integrante del comité de apoyo de La Casa en el Aire, organización que está al pendiente de la situación. Frente al registro que ellos manejan, expresó que: “el comité se conformó hace 3 semanas desde que se hizo la expulsión. Hay alrededor de 160 personas, de las cuales 2/3 son colombianos. Hay una problemática muy compleja y es que en el campamento hay 17 niños, muchas de estas personas están yendo y viniendo.”

Según aseguró Duque, sacando las otras nacionalidades, hay 25 colombianos víctimas de la violencia, hay refugiados políticos y otras razones de migración.

Para finalizar, Duque expresó que la solución a esta situación es “Francia es el primer empleador extranjero en Colombia, es uno de los países que recibió 3 millones de dólares con la implementación de los acuerdos de paz, las relaciones entre ambos países son muy fuertes. La regularización de estas personas que se encuentran en ese campamento, hay que emplear una negociación con el país francés.”