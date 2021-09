Consejo de Estado dejó en firme la investidura de Roy Barreras y Armando Benedetti

"Como no se reunieron los presupuestos objetivos de la causal de desinvestidura de violación del régimen de conflicto de intereses, no hay lugar a hacer el juicio de reproche subjetivo a la conducta de los congresistas ", finaliza el documento.

Por su parte, Armando Benedetti explicó que, al anunciar su decisión de apartarse de la bancada, fue expulsado. "Cuando dije que me iba del partido, yo anuncié mi renuncia, pero me hice expulsar o me terminaron expulsando por esas declaraciones. Al expulsarme me puedo meter en cualquier partido político. Así que para mis enemigos que les tengo malas noticias el expulsarme es mejor que haber renunciado".