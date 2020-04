Consejo de Estado niega suspensión del director de Cormacarena

El Consejo de Estado negó la suspensión de la elección del señor Andrés Felipe García Céspedes como director de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena).



La decisión obedece a una demanda que persigue la declaratoria de nulidad de esta elección, en la cual el accionante solicitó, además, que se procediera a decretar como medida cautelar la mencionada suspensión.

La solicitud del demandante se apoyaba en tres supuestas irregularidades. La primera de ellas, el hecho de que Cormacarena, a pesar de haber cambiado de régimen jurídico, continuara operando a través de las reglas del antiguo régimen al cual pertenecía.



Además, indicó que al haber formulado un recurso de recusación contra varios de los integrantes del consejo directivo de la corporación, la entidad debía suspender el trámite de la elección para dar oportunidad a que la Procuraduría resolviera su petición, pero no lo hizo.



Finalmente, dado que, a juicio del demandante, la sesión en la que se produjo la elección contó con varios integrantes que no podían participar por haber sido recusados, este sostiene que dicha reunión se produjo con afectación del quórum decisorio.



El Consejo de Estado negó la suspensión exigida. Precisó que aun cuando la entidad hubiera cambiado de régimen jurídico, las reglas que rigen quiénes debían participar en esta elección eran las mismas que estaban vigentes antes del cambio de régimen.



Además, estimó que Cormacarena tuvo razón al considerar que la solicitud de recusación no se fundaba en causales legalmente previstas para su procedencia. De ahí que el no haber suspendido el proceso para que la Procuraduría resolviera el requerimiento, de momento, no pueda ser considerado como una circunstancia que lo vicie.



Ante estas conclusiones, la alta corte considera que, en esta etapa del proceso no podrían tener cabida las objeciones formuladas por el demandante respecto a la supuesta afectación del quórum, pues las razones por él expuestas alrededor de la aparentemente irregular participación de los recusados, al menos de momento, no tienen acogida.