Construyen robots para ayudarles a las abejas en proceso de polinización

En La Hora Del Regreso, Eylam Ran, cofundador y CEO de la empresa israelí Edete, habló sobre los robots de polinización artificial que construyeron para ayudar a las abejas.

Este emprendimiento no nació con el objetivo de reemplazar el trabajo de las abejas, sino de apoyarlas en su tarea de polinizar y así hacerles frente a los efectos negativos de la agricultura moderna.

"El proyecto no tiene que ver con nanotecnología, es una solución agrícola. Tenemos dos sistemas dentro del proceso: el primero produce polen natural que se guarda cerca de un año y el segundo, de dispersión, lleva ese polen hasta donde ellas no pueden llegar", explicó Ran.

Para Ran, se deben recurrir a estas medidas debido a que las abejas no están funcionando al 100 por ciento de su capacidad. "Es un problema universal. La agricultura moderna depende mucho de los insectos y eso no permite un rendimiento óptimo del planeta. Si tendremos en el futuro que alimentar al doble del planeta y no ajustamos nuestros sistemas, no podremos", manifestó.

Actualmente, este proyecto está enfocado en las almendras y hace uso de la polinización óptima para garantizar que esas plantaciones tengan el rendimiento que necesitan.

"Cuando hemos probado combinar la polinización mecánica con la polinización natural de las abejas hemos logrado duplicar el rendimiento de estas plantaciones", dijo Ran.

Estas máquinas de dispersión de polen también pueden usarse para manzanas, cerezas y otras frutas.