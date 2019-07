Corte niega aplazar audiencia de Jesús Santrich

Desde el despacho del magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Francisco Javier Farfán, se negó una petición de aplazamiento y suspensión del trámite del expediente del ex guerrillero de las Farc, Seuxis Paucías Hernández Solarte, alias 'Jesús Santrich’. por una supuesta colisión de competencias con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El abogado de 'Santrich', Eduardo Matías aseguraba en su petición que no había tenido la oportunidad de estudiar todo el expediente y las pruebas contra su cliente, debido a que la semana pasada se suspendieron los términos de los procesos y no hubo acceso al público por cuenta del traslado de sede,“Por traslado de sede de la Secretaria de la Sala Especial de Instrucción (…) la defensa no habrá tenido oportunidad de acceder a la totalidad del expediente y elementos probatorios”, dice uno de los apartes del documento.

En la Corte Constitucional también cursa una solicitud de la defensa de 'Santrich' sobre un supuesto conflicto de jurisdicciones, el estudio de esta petición se encuentra en el despacho de la magistrada Cristina Pardo. Según la defensa, el proceso no podía iniciarse en la Corte Suprema de Justicia porque el fallo de garantía de no extradición que emitió la sección de revisión de la JEP no se encuentra ejecutoriado o en firme debido a una apelación.