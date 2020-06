Corte no investigará más a Mauricio Lizcano por el caso 'Especiales Pirry'

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia anunció que no investigará más al excongresista Mauricio Lizcano, porque no encontró relación que involucrara al político con los presuntos delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario y desaparición forzada denunciados cuando no se emitió programa en 'Especiales Pirry'.

La investigación se inició cuando se denunció que Lizcano presuntamente solicitó al presidente del canal RCN Televisión impedir la emisión del programa. Sin embargo, el alto tribunal recibió la declaración del directivo del canal, en donde explicó que no se emitió dicho programa por rating.

Según el auto, "cabe precisar que Gabriel Reyes Copello dio a conocer las razones por las cuales se analizó la inconveniencia del Canal para difundir el programa 'Pirry', motivos que no estaban asociados a la inconformidad de los directivos con los temas tratados por el periodista, sino con el rating que otros documentales y programas investigativos tenían en la franja del domingo".

Por su parte, en el presunto delito de desaparición forzada denunciado en el mismo programa por la periodista Diana Salinas, en el que se señalaba a Lizcano de la presunta desaparición de Blanca Ofelia Correa y su compañero sentimental Juan Fernando Acosta, la Corte no halló relación alguna con el político.

El alto tribunal aseguró que mantendrá la investigación en cuanto al delito concierto para delinquir agravado pero en virtud de los hechos relacionados con la presunta financiación del Bloque Cacique Pipinta de las Autodefensas Unidas de Colombia en su candidatura a la Camara de Representantes 2006-2010.